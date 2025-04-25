Дипломатичний шпагат: як Україна реагує на конфлікт Індії та Пакистану

Відносини Індії та Пакистану з Росією впливають на стосунки з Україною

Дві ядерні держави — Індія та Пакистан — знову опинилися на межі війни, і світ уважно стежить за розвитком цього конфлікту. Україна в цій ситуації вирішила не ставати на жодну сторону і зберігає нейтралітет.

Київ намагається підтримувати хороші стосунки як з Нью-Делі, так і з Ісламабадом, оскільки партнерство з обома країнами вважає важливим. Про це "Телеграфу" розповів експерт з азіатсько-тихоокеанського регіону аналітичного центру Adastra Антон Ганоцький.

"Обирати сторони у такому конфлікті контрпродуктивно для України, тому ми й надалі будемо дотримуватися складної розтяжки у цьому геополітичному шпагаті", – пояснив експерт.

За його словами, обидві країни мають складні відносини з Росією, що впливає на їхні стосунки з Україною. Індія купує багато російської нафти і газу, чим допомагає Росії фінансувати війну проти України. Водночас уряд Індії засудив напад Росії і надсилає гуманітарну допомогу українцям.

Знаковим був перший закордонний візит прем'єра Індії Нарендри Моді після переобрання, який відбувся 9 липня минулого року – він відвідав РФ саме в день, коли Росія вдарила ракетою по дитячій лікарні Охматдит.

Пакистан також офіційно не підтримує жодну сторону в російсько-українській війні. Проте, як зазначив Ганоцький, Ісламабад давно співпрацює з Україною у військовій сфері і з 2022 року таємно постачає зброю та боєприпаси для українських захисників.

"Хоча одночасно з цим, пакистанці намагаються збудувати стратегічні відносини з Росією та є союзником Китаю. Тоді як, Індія все більше дрейфує у бік Заходу, налагоджуючи міцне партнерство зі США та Європою", – підсумував експерт.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, хто кого підтримає в конфлікті Індії з Пакистаном. Експерт розповів, на чиєму боці, найімовірніше" будуть США, Ізраїль, Туреччина та Китай.