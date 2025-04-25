Китай допомагає Путіну вести війну. Що він постачає для російської армії

Китай приховує, що підтримує війну

Китай допомагає Росії вести війну проти України. Зокрема він постачає РФ товари подвійного призначення, які та використовує для виробництва зброї.

Про це пише The Telegraph. Китай може доставити ці матеріали безпосередньо – повітрям, сушею або морем.

"Морські контейнери приховують товари подвійного призначення під звичайними комерційними кодами. Дуже ймовірно, що ці поставки надходять безпосередньо з Китаю, а не через треті країни", — пояснив керівник секції Азійсько-Тихоокеанського регіону NGRN Юрій Пойта.

Китай наростив постачання нітроцелюлози до РФ

Одним із найяскравіших прикладів співпраці Росії та Китаю у сфері війни, є використання РФ нітроцелюлози. Ця легкозаймиста хімічна сполука виглядає як бавовна, але швидко займається, створюючи тиск, необхідний для стрільби артилерійськими снарядами. Без неї не можуть працювати сучасні гармати.

Нітроцелюлоза

Попри санкції, імпорт нітроцелюлози Кремлем у 2022 році зріс на 70%. На другий рік повномасштабної війни Росії проти України він майже вдвічі перевищив довоєнний рівень.

Проте викрити Пекін у постачанні Росії не так просто. У 2023 році майже половина імпорту нітроцелюлози здійснювалася через турецьку фірму. Вона закуповувала її з Німеччини, США та Тайваню.

Як повідомляв "Телеграф", нещодавно президент України Володимир Зеленський заявив, що українська розвідка та СБУ отримали інформацію про постачання зброї з Китаю до Росії. Також можливе виробництво китайської зброї на російській території.