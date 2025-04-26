Китайцы посягнули на спорную территорию возле Филиппин: для чего это им (фото)

Китайские военные развернули флаг возле филиппинской военной базы

Китайские войска высадились на спорном рифе, который расположен в нескольких километрах от острова Титу — одной из ключевых военных крепостей Филиппин. Наблюдатели опасаются, что это приведет к новому росту напряжения в Южно-Китайском море.

Об этом пишет Financial Times. Солдаты Китая высадились на рифовом островке Сэнди-Кей и развернули там флаг.

Этот риф, как и весь архипелаг Спартли является спорной территорией и официально не принадлежит никому, однако на него претендуют Китай, Тайвань, Вьетнам и Филиппины. Именно последние оккупировали остров Титу в начале 70-х годов и осуществляют над ним контроль.

Согласно сюжету на китайском телевидении, офицеры береговой охраны Китая показали фотографию с рифа и сообщили, что "осуществили морской контроль и суверенную юрисдикцию".

Инцидент происходит в то время, как Филиппины и их союзник США проводят крупнейшие ежегодные военные учения, которые включают, в том числе, и береговую оборону, а также высадку на острова.

Сэнди-Кей это песчаная отмель с площадью около 200 квадратных метров. Хотя на отмели ничего нет, но для Китая она является стратегической локацией, так как позволяет осуществлять контроль над Южно-Китайским морем. Кроме того, Пекин считает, что архипелаг находится в его территориальных водах.

Впрочем, филиппинская морская охрана сообщила, что китайцы покинули Сэнди-Кей сразу после того, как сделали снимок. Отмель находится возле острова Титу, который Филиппины оккупируют с 1971 года. На этом острове с тех пор была развернута военная инфраструктура, которая включает взлетно-посадочную полосу и морской причал.

Хотя эксперты сомневаются, что Китай будет предъявлять претензии на Сэнди-Кей и Титу, но в последние годы риски столкновения между Китаем и Филиппинами в этом районе существенно возросли.

Как сообщалось ранее, в начале апреля в СМИ попали тайные планы по вторжению Китая на Тайвань. Для этого в Пекине даже разработали новую стратегию по обеспечению морской логистики.