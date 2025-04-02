Секретні плани Китаю щодо захоплення Тайваню стали відомі розвідці: незвичайні деталі (фото)

Новий спосіб вторгнення? Китай тестує мобільні військові баржі.

Китай випробовує нову технологію морського десанту, що може суттєво змінити баланс сил у регіоні. У Південно-Китайському морі зафіксовано випробування спеціальних барж, які з'єднуються між собою, утворюючи мобільний міст.

Про це повідомляє The New York Times. За словами експертів, це дає можливість Народно-визвольній армії Китаю (НВАК) швидко висадити велику кількість військових і техніки на узбережжі Тайваню.

Таємничі маневри Китаю

За останні кілька тижнів китайські військові відпрацьовували нову тактику біля свого південного узбережжя. Три великі баржі з'єднувалися одна з одною, утворюючи міст довжиною понад 800 метрів, що простягався від глибоководної зони до самого пляжу. Ці маневри стали черговим попередженням для Тайваню та союзників у регіоні.

Джерело: військово-морський коледж США

На думку аналітиків, головною проблемою потенційного китайського вторгнення на Тайвань завжди була логістика: протока, що розділяє острови, має потужні течії та небезпечні погодні умови. Однак використання мобільних барж може значно покращити спроможність Китаю висаджувати війська у будь-якому місці узбережжя, навіть у менш захищених районах.

Як працюють баржі?

Баржі мають міцні телескопічні опори, які опускаються на морське дно, стабілізуючи конструкцію навіть при високих хвилях. Далі висуваються спеціальні мости, що дозволяють великим військовим кораблям, вантажним суднам і поромам підходити до барж і розвантажувати техніку безпосередньо на берег.

Джерело: зображення з відео, опублікованого на Weibo через китайські державні ЗМІ

Супутникові знімки підтвердили, що баржі тестуються у взаємодії з цивільними суднами подвійного призначення, які можуть транспортувати бронетехніку та інше обладнання. Аналітики зазначають, що ця технологія може значно підвищити мобільність китайської армії.

Джерела: військово-морський коледж США; супутниковий знімок Airbus DS

Загроза для Тайваню

Якщо Китай масово запровадить таку технологію, це суттєво розширить його можливості для раптового вторгнення. На сьогодні Західне узбережжя Тайваню добре укріплене, проте нові баржі можуть дозволити китайським військовим здійснювати висадку у менш захищених районах.

"Ці баржі фактично відкривають нові точки висадки для китайської армії, що ускладнює оборонну стратегію Тайваню", — зазначає аналітик Джейсон Ван. За його підрахунками, за день такі мобільні платформи можуть висадити сотні одиниць бронетехніки.

Коли чекати реального використання?

Китайські військові продовжують вдосконалювати цю технологію. На верфі в Гуанчжоу вже будується ще один комплект із трьох таких барж, що може свідчити про плани масштабного виробництва. Аналітики прогнозують, що НВАК може офіційно представити ці баржі під час масштабних військових навчань уже цього року.

Джерело: Maxar Technologies

Водночас США та їхні союзники уважно спостерігають за ситуацією, адже така технологія може змінити баланс сил у регіоні та зробити загрозу вторгнення Китаю на Тайвань ще більш реальною.

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