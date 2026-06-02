Слідом за банками лягли Facebook та Viber: де зафіксовано масштабні проблеми

У monobank прокоментували ситуацію

Увечері у вівторок, 2 червня, користувачі зіткнулися з масштабними перебоями у роботі українських та зарубіжних інтернет-сервісів. Одночасні проблеми були зафіксовані на десятках популярних платформ, що може свідчити про великий збій у світовій мережній інфраструктурі.

Про це свідчать дані Downdetector. В Україні найвідчутніші наслідки виникли у банківській сфері.

Користувачі масово повідомляють про перебої в роботі мобільних додатків, проблеми з безготівковими платежами, переказами коштів та зняттям готівки через банкомати. Наявність технічних проблем підтвердили і представники фінансових установ.

"У нас технічний збій. Виправляємо. Вибачте", — написав співзасновник monobank Олег Гороховський та додав, що Amazon Web Services (AWS) підтвердив збій на своєму боці.

Про схожі проблеми під час проведення фінансових операцій повідомляють і клієнти ПриватБанку.

Водночас перебої спостерігаються у роботі низки популярних месенджерів та онлайн-платформ як в Україні, так і за кордоном. Зокрема, користувачі скаржаться на Viber, Facebook, Netflix та Twitch.

Крім того, проблеми виникли у сервісу Cloudflare, який багато сайтів використовують для захисту від шкідливого трафіку та кібератак. Внаслідок збою частина інтернет-ресурсів, що працюють через Cloudflare, стала недоступною для користувачів.

Downdetector показав ресурси, які погано працюють в Україні

Варто зазначити, що проблема в AWS може вплинути на роботу тисяч сайтів, застосунків, банківських сервісів та стрімінгових платформ у всьому світі, адже компанія є однією з найбільших хмарних платформ. Разом з тим у звітах Amazon за підсумками інцидентів регулярно наголошується, що це внутрішні операційні та програмні помилки, які категорично виключають атаки з боку зловмисних третіх осіб.

