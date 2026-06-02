Вслед за банками легли Facebook и Viber: где зафиксированы масштабные проблемы

В monobank прокомментировали ситуацию

Вечером во вторник, 2 июня, пользователи столкнулись с масштабными перебоями в работе украинских и зарубежных интернет-сервисов. Одновременные неполадки были зафиксированы на десятках популярных платформ, что может свидетельствовать о крупном сбое в мировой сетевой инфраструктуре.

Об этом свидетельствуют данные Downdetector. В Украине наиболее ощутимые последствия возникли в банковской сфере.

Пользователи массово сообщают о перебоях в работе мобильных приложений, проблемах с безналичными платежами, переводами средств и снятием наличных через банкоматы. Наличие технических неполадок подтвердили и представители финансовых учреждений.

"У нас технический сбой. Исправляем. Извините", — написал соучредитель monobank Олег Гороховский и добавил, что Amazon Web Services (AWS) подтвердил сбой на своей стороне.

О схожих проблемах при проведении финансовых операций сообщают и клиенты ПриватБанка.

Одновременно с этим перебои наблюдаются в работе ряда популярных мессенджеров и онлайн-платформ как в Украине, так и за рубежом. В частности, пользователи жалуются на Viber, Facebook, Netflix и Twitch.

Кроме того, проблемы возникли у сервиса Cloudflare, который многие сайты используют для защиты от вредоносного трафика и кибератак. В результате сбоя часть интернет-ресурсов, работающих через Cloudflare, стала недоступной для пользователей.

Downdetector показал ресурсы, которые плохо работают в Украине

Стоит отметить, что проблема в AWS может повлиять на работу тысяч сайтов, приложений, банковских сервисов и стриминговых платформ по всему миру, ведь компания является одной из крупнейших облачных платформ. Между тем, в отчетах Amazon по итогам инцидентов регулярно подчеркивается, что это внутренние операционные и программные ошибки, категорически исключающие атаки со стороны злонамеренных третьих лиц.

Ранее мы рассказали, что нужно делать в случае сбоя в приложении "Резерв+".