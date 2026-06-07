Вірменія на межі? ШІ відповів, чи може перемога Пашиняна призвести до війни з Росією

Є декілька можливих сценаріїв розвитку ситуації після голосування

На тлі можливої перемоги на парламентських виборах у Вірменії прем’єр-міністра Нікола Пашиняна, який намагається послабити залежність від Росії та розширити зв’язки із Заходом, країна може продовжити віддалятися від РФ. У зв’язку з цим виникають побоювання можливих провокацій чи навіть воєнного конфлікту з боку Москви.

Пашинян справді має великі шанси на перемогу у виборах. Згідно з опитуваннями, правляча партія прем’єр-міністра "Громадянський договір" лідирує, користуючись підтримкою до 32% виборців, а проросійська партія "Сильна Вірменія" відстає, набравши до 11% голосів.

Деякі вірменські експерти побоюються кривавих провокацій після виборів. Як каже болгарський журналіст Христо Грозєв в інтерв’ю для Катерини Котрікадзе, Росія має військову базу у Вірменії, і раніше її інфраструктуру вже використовували для перекидання людей і вантажів, включаючи бійців ПВК і пов’язані з ними структури, у тому числі в напрямках Африки. Тобто наявність цієї бази дає РФ оперативний ресурс — туди тимчасово можуть прибувати військові чи пов’язані з ними групи під різними приводами. Але є важливий нюанс — більшість цих ресурсів задіяна в Україні та в африканських операціях. Тому ресурсу може просто не вистачити, щоб використати його ще й у Вірменії.

На тлі подібних роздумів та обговорень, "Телеграф" вирішив поцікавитися у штучних інтелектів ChatGPT, Gemini і Grok, чи Росія може насправді піти на відкритий військовий конфлікт.

ChatGPT

Цифровий розум дотримується думки, що Росія навряд чи вдасться до прямого застосування військової сили у Вірменії навіть за умови, якщо уряд Пашиняна продовжить тримати курс на зближення із Заходом.

РФ сприймає Вірменію як важливу країну в контексті своїх геополітичних інтересів та зацікавлена у збереженні свого впливу на Південному Кавказі. При цьому ШІ акцентує, що зараз Росія витрачає величезну кількість коштів, щоб вести війну з Україною, тому відкритий силовий сценарій щодо Вірменії здається малоймовірним.

Нікол Пашинян із Володимиром Путіним. Росія, Сочі, 14 травня 2018 року

Водночас більш реалістичними спробами впливу ШІ називає:

інформаційні кампанії,

підтримку проросійських політичних сил,

економічний тиск,

використання внутрішніх конфліктів та суспільних протиріч.

Не можна унеможливлювати ризик провокацій або окремих інцидентів. Проте найбільш ймовірним у цій ситуації є сценарій політичного і гібридного впливу, а не війни із боку Росії.

Підсумовуючи, ChatGPT вважає, що швидше за все РФ намагатиметься зберегти вплив у Вірменії. Але це буде не з застосуванням сили, а переважно політичними, економічними та інформаційними інструментами.

Думка ChatGPT. Скріншот: "Телеграф"

Gemini

Штучний інтелект описує одразу декілька сценаріїв, які можуть статися з огляду на оцінки розслідувачів та реальний стан ресурсів Кремля.

Сценарій "прямого вторгнення" малоймовірний

Gemini зазначає, що незважаючи на багато заяв про ресурси Росії, насправді вони обмежені у можливостях проведення класичної військової операції проти Єревана.

Ще один фактор — масштабна логістика агресії майже неможлива, адже Вірменія не має спільного кордону з Росією і єдиний шлях поставок — через Каспій та Іран.

Відкриття повноцінного "другого фронту" на Південному Кавказі стратегічно невигідне для Росії.

102-а російська військова база в Гюмрі у Вірменії скоріше служить політичним інструментом тиску і стримування, ніж бойової силою, призначеної для ведення наступальних операцій на території країни.

Москва та Єреван на карті. Скріншот: "Телеграф"

Сценарій "чужими руками"

ШІ акцентує, що Росія неодноразово використовувала Баку як покарання Пашиняна за його прозахідний курс (як це було за втрати Нагірного Карабаху в 2023 році). У випадку, якщо Пашинян буде продовжувати курс у бік Заходу, тоді РФ може спровокувати локальні прикордонні зіткнення з боку Азербайджану. Тим самим Москва може продемонструвати вірменському суспільству: "Без Росії ви втратите державність".

Внутрішній гібридний удар: "Криваві провокації"

На виборах цього року, як каже ШІ, Росія робить велику ставку на приховані операції впливу. У цьому контексті військовий ресурс РФ — це не танки, а спецслужби та проросійські сили всередині Вірменії.

Нікол Пашинян

Якщо ж переможе партія Пашиняна "Громадянський договір", тоді Москва може вчинити так:

• Створити штучний заколот та силовий переворот. Тобто йдеться про проплачені масові заворушення в Єревані. Це можуть бути провокації із застосуванням зброї під час мітингів, щоб звинуватити владу у розстрілі народу.

• ШІ не виключає замах на лідерів думок чи чиновників для дестабілізації та створення вакууму влади.

• Зараз Росія блокує імпорт вірменських товарів, таких як коньяк, мінеральні води. А далі може початися "технічне" відключення газу або блокування енергомереж, щоб спровокувати штучну гуманітарну кризу.

Таким чином, цифровий розум приходить до висновку, що Росія таки застосує силу, але зробить це не шляхом відкритої війни. Її головна зброя – керований хаос.

Думка Gemini. Скріншот: "Телеграф"

Grok

На думку цього штучного інтелекту, Росія навряд чи може застосувати військову силу після виборів. На це є одразу декілька вагомих причин:

Військова база у Гюмрі вже є, проте її використання для агресії проти господаря – це самогубство для стосунків

Росія не має стільки коштів, щоб вести ще одну війну

Відкрита агресія проти Вірменії може призвести до можливого втручання Заходу/Туреччини

Імовірним сценарієм ШІ вважає гібридний тиск з боку Росії, якщо Пашинян переможе на виборах. До тиску можна віднести пропаганду, підтримку проросійських сил усередині країни, можливі спроби дестабілізації кордонів.

Прямий військовий конфлікт Grok називає малоймовірним у найближчій перспективі.

Думка Grok. Скріншот: "Телеграф"

Чому ці вибори є важливими для України

Для України вибори у Вірменії важливі насамперед тому, що вони визначають подальшу роль Росії у Південному Кавказі — регіоні, який залишається одним із ключових елементів пострадянської сфери впливу. Після війни в Нагірному Карабаху та поступового ослаблення російських позицій Вірменія почала змінювати зовнішню політику у пошуках підтримки Заходу.

Якщо ця тенденція закріпиться, це означатиме подальше витіснення росіян з регіону та скорочення їхніх можливостей впливати на безпекову ситуацію поза прямою війною проти України. Чим слабша країна-агресор — тим краще.

За сценарію, якщо проєвропейські сили зміцняться, це призведе до подальшого витіснення Росії з регіону. Чим слабший вплив Росії у Вірменії, тим слабші її спільні позиції в регіоні і тим менше її можливостей впливати на Україну.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що вибори в Угорщині закінчилися карколомною поразкою Орбана. Розповідаємо все, що треба про них знати.