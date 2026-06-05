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Чи зустрінуться Зеленський і Путін та де? Букмекери роблять ставки та вже мають вердикт

Автор
Галина Михайлова
Дата публікації
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Автор
Лист Зеленського до Путіна вплинув на ринок ставок Новина оновлена 05 червня 2026, 10:44
Лист Зеленського до Путіна вплинув на ринок ставок. Фото Колаж "Телеграфу"

Більшість користувачів вважають, що зустрічі доведеться чекати довше

Лист президента Володимира Зеленського до очільника РФ Володимира Путіна вже викликав ажіотаж і на ринку букмекерів. На платформі прогнозів Polymarket користувачі впевнені — зустріч не відбудеться у 2026 році.

Більшість обрали варіант, що зустрічі не буде до 2027 року. Зауважимо — варіант так чи ні для кожного пункту обирають, оплачуючи криптовалютою. Ситуація динамічна, проте близько 80% людей досі впевнені, що цьогоріч чекати зустрічі не варто.

Скриншот ставок на Polymarket щодо зустрічі Зеленського та Путіна
На Polymarket більшість прогнозує відсутність зустрічі Зеленського і Путіна у 2026 році/ Скриншот

Останні приблизно 20% вважають, що це все ж таки реально. Станом на 10 ранку голоси розподілились так:

  • 5,7% за зустріч в Туреччині
  • 4,3% за зустріч в Катарі/ОАЕ
  • 2,6% за зустріч в США.

Саудівська Аравія набрала приблизно 2%, а Швейцарія — 1%. Нагадаємо, у листі Зеленський назвав приблизні напрямки, де могла б відбутись зустріч, а це Туреччина, Швейцарія, країни Арабського світу. Думка користувачів Polymarket з приводу найбільш ймовірного майданчика зустрічі збігається з оцінкою штучного інтелекту. Він назвав Туреччину найімовірнішим місцем.

Раніше "Телеграф" розповідав, як українські політичні та громадські діячі відреагували на лист Зеленського. Вони знайшли в ньому цікаві деталі.

Теги:
#Букмекери #Володимир Путін #Ставки #Володимир Зеленський