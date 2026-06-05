Чи зустрінуться Зеленський і Путін та де? Букмекери роблять ставки та вже мають вердикт

Більшість користувачів вважають, що зустрічі доведеться чекати довше

Лист президента Володимира Зеленського до очільника РФ Володимира Путіна вже викликав ажіотаж і на ринку букмекерів. На платформі прогнозів Polymarket користувачі впевнені — зустріч не відбудеться у 2026 році.

Більшість обрали варіант, що зустрічі не буде до 2027 року. Зауважимо — варіант так чи ні для кожного пункту обирають, оплачуючи криптовалютою. Ситуація динамічна, проте близько 80% людей досі впевнені, що цьогоріч чекати зустрічі не варто.

На Polymarket більшість прогнозує відсутність зустрічі Зеленського і Путіна у 2026 році/ Скриншот

Останні приблизно 20% вважають, що це все ж таки реально. Станом на 10 ранку голоси розподілились так:

5,7% за зустріч в Туреччині

4,3% за зустріч в Катарі/ОАЕ

2,6% за зустріч в США.

Саудівська Аравія набрала приблизно 2%, а Швейцарія — 1%. Нагадаємо, у листі Зеленський назвав приблизні напрямки, де могла б відбутись зустріч, а це Туреччина, Швейцарія, країни Арабського світу. Думка користувачів Polymarket з приводу найбільш ймовірного майданчика зустрічі збігається з оцінкою штучного інтелекту. Він назвав Туреччину найімовірнішим місцем.

Раніше "Телеграф" розповідав, як українські політичні та громадські діячі відреагували на лист Зеленського. Вони знайшли в ньому цікаві деталі.