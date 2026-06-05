Чи зустрінуться Зеленський і Путін та де? Букмекери роблять ставки та вже мають вердикт
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Більшість користувачів вважають, що зустрічі доведеться чекати довше
Лист президента Володимира Зеленського до очільника РФ Володимира Путіна вже викликав ажіотаж і на ринку букмекерів. На платформі прогнозів Polymarket користувачі впевнені — зустріч не відбудеться у 2026 році.
Більшість обрали варіант, що зустрічі не буде до 2027 року. Зауважимо — варіант так чи ні для кожного пункту обирають, оплачуючи криптовалютою. Ситуація динамічна, проте близько 80% людей досі впевнені, що цьогоріч чекати зустрічі не варто.
Останні приблизно 20% вважають, що це все ж таки реально. Станом на 10 ранку голоси розподілились так:
- 5,7% за зустріч в Туреччині
- 4,3% за зустріч в Катарі/ОАЕ
- 2,6% за зустріч в США.
Саудівська Аравія набрала приблизно 2%, а Швейцарія — 1%. Нагадаємо, у листі Зеленський назвав приблизні напрямки, де могла б відбутись зустріч, а це Туреччина, Швейцарія, країни Арабського світу. Думка користувачів Polymarket з приводу найбільш ймовірного майданчика зустрічі збігається з оцінкою штучного інтелекту. Він назвав Туреччину найімовірнішим місцем.
Раніше "Телеграф" розповідав, як українські політичні та громадські діячі відреагували на лист Зеленського. Вони знайшли в ньому цікаві деталі.