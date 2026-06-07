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Доленосні вибори у Вірменії. Пашинян проголосував один і звинуватив опонентів (оновлюється)

Автор
Анастасія Мокрик
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Вибори у Вірменії
Вибори у Вірменії. Фото Колаж "Телеграфу"

Країна може змінити геополітичний вектор

У Вірменії 7 червня проходять парламентські вибори, за підсумками яких буде сфрмований уряд країни. Ставки вкрай високі — країна стає ближче до ЄС, або повертається в орбіту Росії. Все залежить від того, хто зрештою прийде до влади.

У цьому матеріалі "Телеграф" стежить за всіма оновленнями з виборів та інформуватиме про нові деталі процесу.

У виборах беруть участь 16 політичних партій та два виборчі блоки. Для перших прохідний бар’єр становить 4%, для других – 8%. Попередні результати ЦВК Вірменії почне оголошувати після опівночі.

Політичні сили на виборах у Вірменії
Політичні сили під час виборів у Вірменії. Інфографіка: "Телеграф"/ШІ

7 червня

09:30 Пашинян заявив про випадки "виборчої корупції" з боку опонентів, пише "Sputnik. Армения".

"На жаль, є багато фактів виборчої корупції. Звичайно ж, державні інститути Вірменії мають зреагувати", — сказав він.

09:00 Прем’єр Вірменії Нікол Пашинян проголосував на виборах у виборчій дільниці 8/20 у столичному адміністративному районі Шенгавіт. При цьому, на відміну від попереднього голосування, він сьогодні прийшов один, без сім’ї.

08:00 Понад 2000 виборчих дільниць на території Вірменії відкрилися о 8-й ранку за місцевим часом. Голосування триватиме до 20 години.

06:00 Опитування показують, що правляча партія прем’єр-міністра Нікола Пашиняна "Громадянський договір" є лідером, користуючись підтримкою до 32% виборців, а проросійська партія "Сильна Вірменія" відстає, набравши до 11% голосів, пише Reuters.

Чому ці вибори є важливими для України

Для України вибори у Вірменії важливі насамперед тому, що вони визначають подальшу роль Росії у Південному Кавказі — регіоні, який залишається одним із ключових елементів пострадянської сфери впливу. Після війни в Нагірному Карабаху та поступового ослаблення російських позицій Вірменія почала змінювати зовнішню політику у пошуках підтримки Заходу.

Якщо ця тенденція закріпиться, це означатиме подальше витіснення росіян з регіону та скорочення їхніх можливостей впливати на безпекову ситуацію поза прямою війною проти України. Чим слабша країна-агресор — тим краще.

За сценарію, якщо проєвропейські сили зміцняться, це призведе до подальшого витіснення Росії з регіону. Чим слабший вплив Росії у Вірменії, тим слабші її спільні позиції в регіоні і тим менше її можливостей впливати на Україну.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що для Путіна настав час зважитися на певний крок. Він має чотири основні можливості для подальших дій.

Теги:
#Вибори #Вірменія #Парламентські вибори #Нікол Пашинян