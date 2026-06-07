Доленосні вибори у Вірменії. Пашинян проголосував один і звинуватив опонентів (оновлюється)

Країна може змінити геополітичний вектор

У Вірменії 7 червня проходять парламентські вибори, за підсумками яких буде сфрмований уряд країни. Ставки вкрай високі — країна стає ближче до ЄС, або повертається в орбіту Росії. Все залежить від того, хто зрештою прийде до влади.

У цьому матеріалі "Телеграф" стежить за всіма оновленнями з виборів та інформуватиме про нові деталі процесу.

У виборах беруть участь 16 політичних партій та два виборчі блоки. Для перших прохідний бар’єр становить 4%, для других – 8%. Попередні результати ЦВК Вірменії почне оголошувати після опівночі.

Політичні сили під час виборів у Вірменії. Інфографіка: "Телеграф"/ШІ

7 червня

09:30 Пашинян заявив про випадки "виборчої корупції" з боку опонентів, пише "Sputnik. Армения".

"На жаль, є багато фактів виборчої корупції. Звичайно ж, державні інститути Вірменії мають зреагувати", — сказав він.

09:00 Прем’єр Вірменії Нікол Пашинян проголосував на виборах у виборчій дільниці 8/20 у столичному адміністративному районі Шенгавіт. При цьому, на відміну від попереднього голосування, він сьогодні прийшов один, без сім’ї.

08:00 Понад 2000 виборчих дільниць на території Вірменії відкрилися о 8-й ранку за місцевим часом. Голосування триватиме до 20 години.

06:00 Опитування показують, що правляча партія прем’єр-міністра Нікола Пашиняна "Громадянський договір" є лідером, користуючись підтримкою до 32% виборців, а проросійська партія "Сильна Вірменія" відстає, набравши до 11% голосів, пише Reuters.

Чому ці вибори є важливими для України

Для України вибори у Вірменії важливі насамперед тому, що вони визначають подальшу роль Росії у Південному Кавказі — регіоні, який залишається одним із ключових елементів пострадянської сфери впливу. Після війни в Нагірному Карабаху та поступового ослаблення російських позицій Вірменія почала змінювати зовнішню політику у пошуках підтримки Заходу.

Якщо ця тенденція закріпиться, це означатиме подальше витіснення росіян з регіону та скорочення їхніх можливостей впливати на безпекову ситуацію поза прямою війною проти України. Чим слабша країна-агресор — тим краще.

За сценарію, якщо проєвропейські сили зміцняться, це призведе до подальшого витіснення Росії з регіону. Чим слабший вплив Росії у Вірменії, тим слабші її спільні позиції в регіоні і тим менше її можливостей впливати на Україну.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що для Путіна настав час зважитися на певний крок. Він має чотири основні можливості для подальших дій.