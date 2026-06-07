Укр

Армения на грани? ИИ ответил, может ли победа Пашиняна привести к войне с Россией

Автор
Анастасия Мокрик
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Автор
Никол Пашинян
Никол Пашинян. Фото Коллаж "Телеграфа"

Есть несколько возможных сценариев развития ситуации после голосования

На фоне возможной победы на парламентских выборах в Армении премьер-министра Николы Пашиняна, который пытается ослабить зависимость от России и расширить связи с Западом, страна может продожить отдаляться от РФ. В связи с этим возникают опасения возможных провокаций или даже военного конфликта со стороны Москвы.

У Пашиняна действительно есть большие шансы на победу в выборах. Согласно опросам, правящая партия премьер-министра "Гражданский договор" лидирует, пользуясь поддержкой до 32% избирателей, а пророссийская партия "Сильная Армения" отстает, набрав до 11% голосов.

Некоторые армянские эксперты уже опасаются кровавых провокаций после выборов. Как говорит болгарский журналист Христо Грозев в интервью для Екатерины Котрикадзе, у России есть военная база в Армении, и ранее её инфраструктуру уже использовали для переброски людей и грузов, включая бойцов ЧВК и связанные с ними структуры, в том числе в направлениях Африки. То есть, наличие этой базы дает РФ оперативный ресурс — туда временно могут прибывать военные или связанные с ними группы под различными предлогами. Но есть важный нюанс — большая часть этих ресурсов задействована в Украине и в африканских операциях. Потому, ресурса может попросту не хватить, чтобы использовать его еще и в Армении.

На фоне подобных размышлений и обсуждений, "Телеграф" решил поинтересоваться у искуственных интеллектов ChatGPT, Gemini и Grok, может ли на самом деле Россия пойти на открытый военный конфликт.

ChatGPT

Цифровой разум придерживается мнения, что Россия вряд ли прибегнет к прямому применению военной силы в Армении, даже при условии, если правительство Пашиняна продолжит держать курс на сближение с Западом.

РФ воспринимает Армению как важную страну в контексте своих геополитических интересов и заинтересована в сохранении своего влияния на Южном Кавказе. При этом, ИИ акцентирует, что сейчас Россия тратит огромное количество средств, чтобы вести войну с Украиной, потому открытый силовой сценарий по отношению к Армении кажется маловероятным.

Никол Пашинян с Владимиром Путиным
Никол Пашинян с Владимиром Путиным. Россия, Сочи, 14 мая 2018 года

В то же время более реалистичными попытками влияния ИИ называет:

  • информационные кампании,
  • поддержку пророссийских политических сил,
  • экономическое давление
  • использование внутренних конфликтов и общественных противоречий.

Нельзя исключать риск провокаций или отдельных инцидентов. Однако наиблее вероятным в данной ситуации являтся сценарий политического и гибридного влияния, а не войны со стороны России.

Подводя итог, ChatGPT полагает, что вероятнее всего РФ постарается сохранить влияние в Армении. Но это будет происходит не с применением силы, а преимущественно политическими, экономическими и информационными инструментами.

Мнение ChatGPT.
Мнение ChatGPT. Скриншот: "Телеграф"

Gemini

Искусственный интеллект описывает сразу несколько сценариев, которые могут произойти, учитывая оценки расследователей и реальное состояние ресурсов Кремля.

Сценарий "прямого вторжения" маловероятен

Gemini отмечает, что несмотря на многие заявления о ресурсах России, на самом деле они ограничена в возможностях проведения классической военной операции против Еревана.

Еще один фактор — масштабная логистика агрессии почти невозможна, ведь Армения не имеет общей границы с Россией и единственный путь поставок — через Каспий и Иран.

Открытие полноценного "второго фронта" на Южном Кавказе стратегически невыгодно для России.

102-я российская военная база в Гюмри в Армении скорее служит политическим инструментом давления и фактором сдерживания, чем боевой силой, предназначенной для ведения наступательных операций на территории страны.

Москва и Ереван на карте
Москва и Ереван на карте. Скриншот: "Телеграф"

Сценарий "чужими руками"

ИИ акцентирует, что Россия неоднократно использовала Баку в качестве наказания Пашиняна за его прозападный курс (как это было при потере Нагорного Карабаха в 2023 году). В случае, если Пашинян будет прододжать курс в сторону Запада, тогда РФ может спровоцировать локальные пограничные столкновения со стороны Азербайджана. Тем самым Москва может продемонстрировать армянскому обществу: "Без России вы потеряете государственность".

Внутренний гибридный удар: "Кровавые провокации"

На выборах в этом году, как говорит ИИ, Россия делает большую ставку на скрытые операции влияния. В данном контексте военный ресурс РФ — это не танки, а спецслужбы и пророссийские силы внутри Армении.

Никол Пашинян
Никол Пашинян

Если же победит партия Пашиняна "Гражданский договор", тогда Москва может поступить следующим образом:

• Создать искусственный мятеж и силовой переворот. То есть, речь идет о проплаченных массовых беспорядках в Ереване. Это могут быть провокации с применением оружия в ходе митингов, дабы обвинить власть в расстреле народа.

• ИИ не исключает покушение на лидеров мнений или чиновников для дестабилизации и создания вакуума власти.

• Сейчас уже Россия блокирует импорт армянских товаров , такие как коньяк, минеральные воды. А далее может начаться может "техническое" отключение газа или блокирование энергосетей, чтобы спровоцировать искусственный гуманитарный кризис.

Таким образом цифровой разум приходит к выводу, что Россия таки применит силу, но сделает это не путем открытой войны. Ее главное оружие — управляемый хаос.

Мнение Gemini
Мнение Gemini. Скриншот: "Телеграф"

Grok

По мнению данного искуссвенного интеллекта, Россия вряд ли может применить военную силу после выборов. На это есть сразу несколько весомых причин:

  • Военная база в Гюмре уже есть, однако ее использование для агрессии против хозяина – это самоубийство для отношений
  • Россия не имеет столько средств, чтобы вести еще одну войну
  • Открытая агрессия против Армении может привести к возможному вмешательству Запада/Турции

Вероятным сценарием ИИ считает гибридное давление со стороны России, если Пашинян победит на выборах. К давлению можно отнести пропаганду, поддержку пророссийских сил внутри страны, возможно, попытки дестабилизации границ.

Прямой военный конфликт Grok называет маловероятным в ближайшей перспективе.

Мнение Grok
Мнение Grok. Скриншот: "Телеграф"

Почему эти выборы важны для Украины

Для Украины выборы в Армении важны прежде всего потому, что они определяют дальнейшую роль России в Южном Кавказе — регионе, который остается одним из ключевых элементов ее постсоветской сферы влияния. После войны в Нагорном Карабахе и постепенного ослабления российских позиций Армения начала менять внешнюю политику в поисках поддержки Запада.

Если эта тенденция закрепится, это будет означать дальнейшее вытеснение россиян из региона и сокращение их возможностей влиять на ситуацию безопасности вне прямой войны против Украины. Чем слабее страна-агрессор — тем лучше.

При сценарии, если проевропейские силы укрепятся, это приведёт к дальнейшему вытеснению России из региона. Чем слабее влияние России в Армении, тем слабее её общие позиции в регионе и тем меньше её возможностей воздействовать на Украину.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что выборы в Венгрии закончились головокружительным поражением Орбана. Рассказываем все, что нужно о них знать.