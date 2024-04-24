У США вирішили запустити в космос величезні дзеркала: чого хоче добитися амбітна компанія

Дослідники запускають у космос величезні дзеркала, щоб допомогти електростанціям

Стартап Reflect Orbita із Каліфорнії (США) задумав запустити в космос мережу невеликих супутників-дзеркал. Вони допоможуть збільшити продуктивність сонячних електростанцій Землі.

Як пише Space, про це заявив генеральний директор Reflect Orbital Бен Новак. За його словами, 57 невеликих супутників обертатимуться навколо Землі на синхронній із Сонцем орбіті на висоті 600 кілометрів.

Таким чином сузір’я супутників пролітатиме над певною точкою Землі в один і той самий час кожної доби, що буде достатньо для того, щоб дати сонячним станціям ще близько 30 хвилин генерації.

На переконання Новака, сонячні електростанції були б більш прибутковими, якщо вони змогли б давати більше енергії в періоди до сходу Сонця і після його заходу. І цю проблему мають вирішити космічні відбивачі.

За даними Міжнародного агентства з відновлюваних джерел енергії, за останні 15 років вартість сонячних панелей впала на 90%, а їхня ефективність продовжує зростати. Однак у неї є й низка проблем, головною з яких є відсутність генерації у темний час доби.

Супутники Reflect Orbital важитимуть лише 16 кілограмів та будуть оснащені дзеркалами 10 на 10 метрів, які будуть розгорнуті на орбіті. Дзеркала спроектовані таким чином, щоб концентрувати світло у щільний промінь, яким можна керувати та фокусувати залежно від потреб операторів сонячних електростанцій

"Ми хочемо зробити це якомога простіше — наприклад, увійдіть на вебсайт, повідомте нам свої координати GPS, і ми надамо вам трохи сонячного світла після настання темряви", — сказав Новак.

Минулого року компанія вже тестувала свої пристрої на висоті близько 3 кілометрів над сонячними панелями, змогли збільшити її продуктивність десь на 500 Ватт з кожного квадратного метра панелі, що становить приблизно половину генерації від Сонця.

Як повідомлялося раніше, за підрахунками фахівців NASA, отримання енергії з космосу може стати для людства найдешевшим і найчистішим, проте навряд чи його вдасться повноцінно запустити до 2050 року.