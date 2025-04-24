"Барселона" — "Реал": де і коли дивитись фінал Кубка Іспанії

Велика гра пройде у Севільї

У суботу, 26 квітня, в Іспанії відбудеться фінальний поєдинок за Кубок Короля-2025. "Телеграф" проведе онлайн-трансляцію матчу "Барселона" — "Реал".

У прямому етері в Україні "Ель Класіко" покаже медіаплатформа Megogo. Про це повідомляє офіційний сайт транслятора.

Онлайн-трансляція матчу "Барселона" — "Реал" Мадрид доступна на Megogo за підпискою "Спорт", "Максимальна", "Максимальна + благодійність" та MEGOPACK XL. Вартість пробної підписки — від 69 грн. Зазначимо, що зустріч пройде на Олімпійському стадіоні в Севільї, початок гри — о 23:00 за київським часом. Додамо, гру прокоментують Сергій Лук’яненко і Віталій Кравченко, трансляція буде обрамлена аналітичною студією у форматі "візитівки", яка розпочнеться о 22:30 і продовжиться у перерві та після матчу.

Каталонська "Барселона" під керівництвом Ганс-Дітера Фліка вражає. Команда досі претендує на перемоги у всіх турнірах, у яких бере участь. "Барса" лідирує у Ла Лізі, вийшла у півфінал Ліги чемпіонів, а також виграла Суперкубок Іспанії, перемігши у фіналі "Реал" з рахунком 5:2.

А ось у "Реала" намітилися певні проблеми. Вершкові безвільно вилетіли від "Арсеналу" з Ліги чемпіонів, клуб Карло Анчелотті відстає від каталонців у чемпіонаті Іспанії на 4 очки, а над самим італійським фахівцем нависла загроза звільнення.

Нагадаємо, "Барселона" виграла обидва "Ель Класіко" у сезоні 2024/25. У першому колі чемпіонату Іспанії Синьо-гранатові обіграли Королівський клуб із рахунком 4:0. Потім Синьо-гранатові тріумфували в Суперкубку країни.