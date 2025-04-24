Розкішний приватний літак засікли радари над Карпатами. Чи можливо це

Борт летів з Румунії

У небі над Україною радари вчергове зафіксували пасажирський літак. Цього разу йдеться про бізнес-джет Embraer Praetor 600.

Про це свідчать дані flightradar. Зазначається, що радари зафіксували перетин українського кордону 20 квітня, однак ці дані, найімовірніше, пояснюється збоєм у системі спостереження за повітряним рухом, адже насправді літаки над Україною не літають.

Борт FJO66L/Е550 прямував з Румунії до Литви. Літак вилетів о 9:34 ранку з аеропорту Бухареста та прямував до Вільнюса, де приземлився о 12:43. За майже три години польоту борт перетнув кордон України, за даними радарів, і пролетів над західними регіонами держави у закритому повітряному просторі. Літак нібито пролетів над Закарпатською, Івано-Франківською та Львівською областями.

Проте з початку повномасштабного вторгнення в Україні повністю закрито повітряний простір для пасажирських перевезень. Протиповітряна оборона збиває будь-які цілі.

Тому мапа польоту цього рейсу може свідчити про збій радара, на що могли вплинути наступні причини: передача спотворених даних про місцеперебування літака, збої в роботі наземних приймальних станцій, перешкоди в роботі GPS, активне використання РЕБ або проблема обробки даних у сервісі Flightradar.

Що відомо про Embraer Praetor 600

Це бізнес-джет середнього та надсереднього розміру, створений бразильським авіавиробником Embraer. Він використовується для здійснення приватних перельотів підвищеного комфорту. Головною його перевагою є високий рівень комфорту, надійності та безпеки.

Літак Embraer Praetor 600

Салон Embraer Praetor 600

Його максимальна місткість становить 12 пасажирів, але для комфортного перельоту — 8 осіб. Облаштований просторим багажним відсіком, комфортними кріслами та столиками. Має автоматичну систему придушування турбулентності та може долати відстань в понад 7 000 км зі швидкістю понад 800 км/год.

Раніше "Телеграф" розповідав, що невідомий літак пролетів над Львовом та областю.