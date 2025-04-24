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Розкішний приватний літак засікли радари над Карпатами. Чи можливо це

Автор
Тетяна Крутякова
Дата публікації
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Автор
Над Україною радари зафіксували літак Новина оновлена 24 квітня 2025, 14:57
Над Україною радари зафіксували літак. Фото Колаж "Телеграфу"

Борт летів з Румунії

У небі над Україною радари вчергове зафіксували пасажирський літак. Цього разу йдеться про бізнес-джет Embraer Praetor 600.

Про це свідчать дані flightradar. Зазначається, що радари зафіксували перетин українського кордону 20 квітня, однак ці дані, найімовірніше, пояснюється збоєм у системі спостереження за повітряним рухом, адже насправді літаки над Україною не літають.

Борт FJO66L/Е550 прямував з Румунії до Литви. Літак вилетів о 9:34 ранку з аеропорту Бухареста та прямував до Вільнюса, де приземлився о 12:43. За майже три години польоту борт перетнув кордон України, за даними радарів, і пролетів над західними регіонами держави у закритому повітряному просторі. Літак нібито пролетів над Закарпатською, Івано-Франківською та Львівською областями.

Проте з початку повномасштабного вторгнення в Україні повністю закрито повітряний простір для пасажирських перевезень. Протиповітряна оборона збиває будь-які цілі.

Тому мапа польоту цього рейсу може свідчити про збій радара, на що могли вплинути наступні причини: передача спотворених даних про місцеперебування літака, збої в роботі наземних приймальних станцій, перешкоди в роботі GPS, активне використання РЕБ або проблема обробки даних у сервісі Flightradar.

Що відомо про Embraer Praetor 600

Це бізнес-джет середнього та надсереднього розміру, створений бразильським авіавиробником Embraer. Він використовується для здійснення приватних перельотів підвищеного комфорту. Головною його перевагою є високий рівень комфорту, надійності та безпеки.

Літак Embraer Praetor 600
Літак Embraer Praetor 600
Салон Embraer Praetor 600
Салон Embraer Praetor 600

Його максимальна місткість становить 12 пасажирів, але для комфортного перельоту — 8 осіб. Облаштований просторим багажним відсіком, комфортними кріслами та столиками. Має автоматичну систему придушування турбулентності та може долати відстань в понад 7 000 км зі швидкістю понад 800 км/год.

Раніше "Телеграф" розповідав, що невідомий літак пролетів над Львовом та областю.

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#Україна #Літак #Пасажирський літак