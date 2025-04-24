Українець не стане новим Папою. Три причини на думку штучного інтелекту

Кардиналу українського походження 45 років

Зі смертю Папи Римського Франциска мережа замайоріла припущеннями: хто ж займе його місце. Серед кандидатів називають кардинала українського походження Миколу Бичка, проте чи дійсно це можливо.

"Телеграф" звернувся до штучного інтелекту Grok, аби отримати відповідь. Зауважимо, що нового Папу Римського обирає конклав на таємному голосуванні, яке ймовірніше відбудеться у травні 2025 року.

Додамо, що Grok — розробка компанії xAI американського мільярдера Ілона Маска. Цей ШІ створений у відповідь на поширення ChatGPT чат-бота від компанії OpenAI.

Кардинал українського походження Микола Бичок був призначений Папою Франциском на свою посаду наприкінці 2024 року. Він став одним із наймолодших кардиналів в історії Католицької церкви. На думку ШІ, питання того, чи зможе він сісти на папський престол потребує урахування кількох чинників.

Формальна можливість обрання

За правилами Католицької церкви на папський престол може сісти будь-який кардинал молодший 80 років, тому теоретично конклав може розглядати кандидатуру Миколи Бичка. Проте наразі українському кардиналу всього 45 років, що деякими учасниками конклаву може сприйматись як занадто молодий вік. Тобто формально Бичок відповідає критеріям Папи Римського.

Фактори, яка впливають на шанси

Реальні шанси Миколи Бичка стати Папою залежать не тільки від формальних аспектів, адже Ватикан надає велике значення традиціям, досвіду та політичній ситуації.

Ключові аспекти:

Молодість та відсутність досвіду. Бичок має неабияке досягнення, адже він один з наймолодших кардиналів. Проте 45-річний вік може сприйматись Ватиканом як занадто молодий. Католицька церква традиційно віддає перевагу більш зрілим, відомим кардиналам з багатим адміністративним та теологічним досвідом. Тому обрання такого молодого кардинала було б безпрецедентним кроком.

Українське коріння та геополітичний контекст. Дотичність Бичка до України з врахуванням політичної ситуації в Європі — фактор, який виділяє його серед інших кандидатів. Позиція кардинала українського походження приверне увагу деяких учасників конклаву, але враховуючи позицію Ватикану, малоймовірно, що він прийматиме це за вирішальний фактор.

Процес конклаву. Під час конклаву збираються кардинали, які обирають нового Папу, враховуючи теологічні переконання, політичні альянси, особисті переваги кардиналів та їх загальну репутацію. Бичок наразі не здобув великої популярності у Ватикані, в порівнянні з іншими кандидатами.

Оцінка шансів

Враховуючи усі вищеперераховані фактори, можна сказати, що шанси Миколи Бичка стати новим Папою доволі низькі. Його молодість і брак досвіду на тлі інших кардиналів не дозволять конклаву зробити такий вибір. До того церква, швидше за все, вибере традиційнішого кандидата з усталеною репутацією. Тому Микола Бичок теоретично може сісти на папський престол, але практично — конклав обирає досвідчених і набагато старших кардиналів.

Раніше "Телеграф" розповідав, що штучний інтелект назвав головних кандидатів на папський престол. Вже відомо, чи будуть вони вигідні Україні.