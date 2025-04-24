Путін хоче повторити в Україні план Гітлера: у США озвучили загрози

Новий "Мюнхен" — реальна загроза

Путін переграє адміністрацію Трампа на переговорах щодо України. Якщо йому вдасться досягти успіху, це може приректи світ на повторення "Мюнхена 1938".

Таку думку в коментарі Defenceone озвучив Деніел Фрід — американський дипломат та експерт у галузі міжнародних відносин, який працював на різних важливих посадах в уряді США. Видання пише, що Дональд Трамп відновив тиск на президента України Володимира Зеленського, щоб той прийняв мирний план, запропонований США, який, як зазначають журналісти, зокрема включає визнання анексії Криму Росією, але не передбачає жодних поступок для президента Росії Володимира Путіна.

Українські лідери відповіли швидкою та недвозначною відмовою від пропозиції. За даними NYT, Рубіо відмовився брати участь у переговорах у Лондоні нібито саме через позицію президента України щодо Криму. Проте українські офіційні особи провели переговори з посланцем США Кітом Келлогом, а глава адміністрації Зеленського підтвердив непохитну позицію України щодо суверенітету та територіальної цілісності під час цих переговорів.

"Але Келлог, давно відомий як затятий захисник суверенітету України і рішучий яструб щодо Росії, менш впливовий в адміністрації, ніж спецпредставник Трампа по Росії, колишній забудовник Стівен Віткофф, який прийняв вимоги Росії, повторив неправдиві російські тези", — зазначається у матеріалі.

Деніел Фрід вважає, що Віткофф не розуміє суті питання і вочевидь програє росіянам.

"Віткофф продовжує так явно програвати росіянам. Він явно не розуміє деталей, суті питання. Він ясно дав це зрозуміти, прийнявши аргументи Росії за чисту монету, чого робити ніколи не слід", — сказав він.

Однак, на думку дипломата, Трамп все ще має змогу змусити припинення вогню спрацювати, "якщо воно полягатиме в припиненні вогню та безпеці для України" і додав, що визнання США Криму російським було б "жахливою ідеєю… абсолютно непотрібною, яка завдає шкоди майже століттю зовнішньої політики США".

Новий "Мюнхен" — реальна загроза

Фрід каже: "Якщо [остаточний результат переговорів] здасться здаванням України, яка прирече їх на сіру зону небезпеки, то послання таке: Путін може отримати решту в той час, коли він сам обере ".

За його словами, на карту поставлено підвищений ризик повторення 1938 року, коли Німеччина підписала угоду з Чехословаччиною, Мюнхенську угоду, яка фактично дозволила німецькому лідеру Адольфу Гітлеру анексувати частину сусідньої країни. Шість місяців потому Гітлер порушив угоду і напав на решту Чехословаччини.

"Аналогії Мюнхена використовувалися занадто часто і занадто часто протягом 90 років. Тепер це дійсно застосовно", — сказав Фрід.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що після зриву переговорів у Лондоні Україна тепер має лише два вибори. Юрист-міжнародник Роман Єделєв назвав їх у коментарі "Телеграфу" .