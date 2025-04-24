Не просто літера "Н": що ви не помічали на логотипі "Нової пошти"

Логотип було оновлено у 2014 році

Відомий чи не кожному українцю логотип компанії експрес-доставки та вантажоперевезень "Нова пошта" приховує цікаві смисли. Крім зашифрованої літери "Н", є ще дещо символічне.

Про це пише RAU. Зазначається, що у 2014 році компанія оновила свій логотип і замість друку зашифрувала літеру "Н" між чотирма стрілками.

Сенс цих чотирьох стрілок свідчить, що доставка може здійснюватися на всі чотири сторони світла.

При цьому, як пише видання, ідея була підглянута у компанії FedEx, в якій стрілка захована між літерами E і X. Однак у разі "Нової пошти" вона реалізувала значно цікавіше та помітніше для обивателя.

Логотип FedEx

Логотип "Нової пошти" зараз виглядає так:

Логотип "Нова пошта" після оновлення

До оновлення він виглядав так:

Логотип "Нової пошти" до оновлення

Нагадаємо, раніше ми писали про те, чиї тарифи вигідніші — "Нової пошти" або "Укрпошти". "Телеграф" розбирався, яким поштовим оператором вигідніше користуватися та порівняв ціни на найбільш популярні перевезення. У порівнянні взяли пересилання невеликих вантажів до 10 кг. Комісія від оголошеної цінності обох поштових операторів однакова. До 500 грн включено до тарифу, понад 500 грн оцінки складе 0,5% від суми.