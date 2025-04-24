"Ми всі ця людина": Зеленська після жорстокого обстрілу Києва звернулася до світу
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Перша леді написала потужний пост в соцмережі після обстрілу Києва в ніч проти 24 квітня
У ніч із 23 на 24 квітня РФ запустила по Україні близько 70 ракет, серед них крилаті та балістичні, а також безпілотники. Найбільше дісталося українській столиці — за різними даними у Києві загинуло 8-10 людей, рятувальна операція ще триває.
Після цієї трагічної ночі Володимир Зеленський та перша леді терміново повертаються до України з Африки, куди прилетіли з візитом лише напередодні увечері. Після атаки РФ на Київ Олена Зеленська опублікувала у своєму телеграм-каналі потужний пост, якою звернулася до світу.
Перша леді опублікувала чутливе фото жінки під завалами, яке вже стало вірусним у соцмережах. У підписі до знімку Зеленська написала, що ця людина це всі ми, українці.
"Обличчя людини під завалами власного дому, яка чекає на допомогу після російського обстрілу. Ми всі ця людина. Ми всі в марганецькому автобусі. Ми в тролейбусі Сум. Ми на дитячому майданчику Кривого Рогу. В будинках і на вулицях Києва, Харківщини, Дніпровщини, Запоріжжя, Сумщини, Хмельниччини, Житомирщини, у своїх домівках. Це ми, світе, жителі України. І наші щодня й щоночі під російським терором. Ось такий вони мають вигляд", — написала Олена Зеленська.
Перша леді у своєму посту закликала світ звернути увагу на вбивства, які несе Росія, поки всі довкола говорять про світ.
Раніше "Телеграф" розповідав, що на тлі зриву переговорів у Лондоні Трамп вийшов із новими звинуваченнями на адресу Зеленського та України.