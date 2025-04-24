"Ми всі ця людина": Зеленська після жорстокого обстрілу Києва звернулася до світу

Перша леді написала потужний пост в соцмережі після обстрілу Києва в ніч проти 24 квітня

У ніч із 23 на 24 квітня РФ запустила по Україні близько 70 ракет, серед них крилаті та балістичні, а також безпілотники. Найбільше дісталося українській столиці — за різними даними у Києві загинуло 8-10 людей, рятувальна операція ще триває.

Після цієї трагічної ночі Володимир Зеленський та перша леді терміново повертаються до України з Африки, куди прилетіли з візитом лише напередодні увечері. Після атаки РФ на Київ Олена Зеленська опублікувала у своєму телеграм-каналі потужний пост, якою звернулася до світу.

Перша леді опублікувала чутливе фото жінки під завалами, яке вже стало вірусним у соцмережах. У підписі до знімку Зеленська написала, що ця людина це всі ми, українці.

Фото: Костянтин та Влада Ліберови

"Обличчя людини під завалами власного дому, яка чекає на допомогу після російського обстрілу. Ми всі ця людина. Ми всі в марганецькому автобусі. Ми в тролейбусі Сум. Ми на дитячому майданчику Кривого Рогу. В будинках і на вулицях Києва, Харківщини, Дніпровщини, Запоріжжя, Сумщини, Хмельниччини, Житомирщини, у своїх домівках. Це ми, світе, жителі України. І наші щодня й щоночі під російським терором. Ось такий вони мають вигляд", — написала Олена Зеленська.

Перша леді у своєму посту закликала світ звернути увагу на вбивства, які несе Росія, поки всі довкола говорять про світ.

Раніше "Телеграф" розповідав, що на тлі зриву переговорів у Лондоні Трамп вийшов із новими звинуваченнями на адресу Зеленського та України.