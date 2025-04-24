Як українцям заробити на зростанні ціни золота? Економіст дав несподівану відповідь

Чимало українців кинулися у ювелірки купувати золоті вироби, але нюанс

Стрімке зростання світових цін на золото, викликане економічною політикою президента США Дональда Трампа, навряд чи стане в нагоді українцям, які б хотіли інвестувати свої вільні кошти й уберегтися від інфляції. Хоч як дивно, але причиною тому є політика Національного банку України.

Про це в ефірі YouTube-каналу Telegraf UA розповів член Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин. Він пояснив, чому українцям не вдасться заробити на коливаннях ринкової вартості золота.

За його словами, у Європі обговорення напрямів інвестування було б дуже актуальним. Гроші можна було б вкладати в цінні папери, якісь валютні пари, деривативи, будь-які сировинні ресурси, облігації США та країн Європи.

— Ми з вами в Україні, а тут діють обмеження, які вів Національний банк у 2022 році. У нас на сьогодні купити золото не можуть навіть ювелірні підприємства для власної виробничої діяльності. Тому говорити про інвестування в золото в Україні на сьогоднішній момент — справа надзвичайно неприваблива, — каже економіст.

Він зауважив, що можна в ювелірному магазині купити золоті вироби, але вони не стануть інвестиційним ресурсом, щоб продати їх із прибутком.

— Купувати ви будете ювелірний виріб, а продавати — золотий лом. Тобто різниця в цінах буде надзвичайно велика. Це раз. По-друге, навіть ще до активної фази бойових дій, коли в банках можна було купити монетарне золото, різниця між покупкою і продажем була настільки велика, що нівелювала будь-які коливання ціни на золото, — каже експерт.

Він пояснив, що таке спред, тобто різниця між покупкою і продажем.

— Ви в обмінному пункті можете купити долар по 41,8, а продати по 41. Різниця у 0,8 гривні — це якраз є спред. Так от, по золоту спред ще до активної фази бойових дій, коли це можна було робити, був надзвичайно великий. Тобто втрачався будь-який економічний сенс займатися подібними речами. Тому я не думаю, що на сьогоднішній момент в українських реаліях золото — це цікавий об'єкт для інвестування, — підсумував Олег Пендзин.

Нагадаємо, раніше він пояснив "Телеграфу", як низька ціна нафти спустошує бюджет Росії.