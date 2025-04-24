Його властивості чудодійні: в Україні є унікальне гліцеринове озеро, як туди доїхати та відпочити

Особливо затишно на водоймі буде в будні

Якщо ви мрієте про відпочинок біля води — з тишею, чистим повітрям і мальовничими краєвидами — українські водойми мають чим здивувати. Одним із таких є Біле озеро на Рівненщині — місце, де гармонія природи поєднується з унікальним хімічним складом води, що додає йому особливого статусу.

Як повідомляє "Телеграф", його ще називають "озером молодості". Тут постійно проводять абораторні дослідження, які підтверджують, що вода в озері чиста та не містить шкідливих бактерій, а рівень гліцерину становить понад 6 мг/л — рекорд серед усіх українських водойм.

Відпочинок і розваги

Біле озеро ідеально підходить для спокійного, екологічного відпочинку. Тут немає масових атракціонів чи екскурсій, однак є неймовірні краєвиди, тиша та свіже повітря. Відвідувачі можуть покататися на катамаранах, човнах, пограти у волейбол, футбол чи баскетбол на обладнаних майданчиках. Любителі природи можуть зібрати ягоди, гриби або лікарські рослини. Рибалкам сподобається велике розмаїття риби — від карасів і щук до рідкісного вугра та раків.

Однією з переваг є невелика кількість туристів, тож найкраще їхати в будні, коли озеро особливо затишне.

Існує також містичне пояснення цілющих властивостей цієї води. Серед людей ходить легенда, що колись на місці озера у Вараському районі стояло село з церквою, яке було затоплене згодом. Вважається, що святий храм залишився на дні, і тому вода в цій місцевості має цілющі властивості.

Як дістатися

До озера можна доїхати маршрутками з Рівного чи Вараша. Автомобілем — трасою Е373 (відомою як "Варшавка"). У селі Полиці варто звернути, а потім у Суховолі — повернути в напрямку Старої Рафалівки. Біле озеро знаходиться поблизу села Рудка. В останніх 25 км дорога досить складна, тож водіям із невисоким кліренсом слід бути обережними.

Де зупинитися

Окрім ночівлі у наметах чи розміщення на туристичних базах безпосередньо поруч із Білим озером, інші варіанти розміщення поблизу доведеться шукати трохи далі. У самому районі вибір житла обмежений, тож найзручніше зупинитися в сусідніх населених пунктах, таких як місто Вараш (приблизно 25 км від озера) чи село Колодії (близько 22 км).

Ось кілька доступних варіантів проживання неподалік:

готель "Вараш" — розташований за адресою: Майдан Незалежності, 3А, м. Вараш;

готель "Золота підкова" — вул. Інженерна, 19, м. Вараш;

готельно-оздоровчий комплекс "Green Zone" — вул. Центральна, 38, с. Колодії.

Поради для туристів

вибирайте місце для намету подалі від "генделиків" і дороги;

запасіться продуктами — у місцевих магазинах високі ціни;

воду з озера можна пити, але краще кип’ятити;

обов’язково візьміть засіб від комарів.

Гліцеринове озеро — це ідеальне місце для тих, хто шукає тишу, гармонію з природою та відновлення душевного балансу.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що в Україні відомо про щонайменше 3 водойми з унікальним кольором води, які утворилися на місці колишніх кар’єрів. Йдеться про так звані "Мальдіви" у Житомирській, Вінницькій та Дніпропетровській областях.