Ліга чемпіонів по-новому: у головному футбольному турнірі очікуються великі зміни

У клубному футболі Європи готують нововведення

Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) може запровадити у Лізі чемпіонів три великі нововведення. Напередодні у ЛЧ "Арсенал" без проблем вибив "Реал" із турніру.

За інформацією Bild, новий регламент можуть запровадити вже наступного сезону. До речі, нові правила в ЛЧ можуть ухвалити 30 травня на асамблеї УЄФА в Мюнхені.

УЄФА хоче прибрати екстратайми у плей-оф. У разі нічиєї за сумою двох матчів переможця протистояння хочуть визначати у серії пенальті без двох додаткових таймів по 15 хвилин. Це робиться, щоб зменшити навантаження на футболістів.

Крім того, команди, що посіли місця з першого до восьмого на етапі ліги, отримають додаткову перевагу в плей-оф. Передбачається, що дані клуби будуть проводити всі матчі-відповіді плей-оф вдома. На цю мить це правило стосується лише стадії 1/8 фіналу.

Третім нововведенням може стати "захист країни". Пропонується розведення команд з однієї асоціації аж до стадії 1/4 фіналу. На цей час клуби з однієї країни грали вже в стиковому раунді (ПСЖ і "Брест"), а також у першому раунді плей-оф ("Реал" і "Атлетіко"). Вважається, що ігри команд з однієї країни на ранній стадії плей-оф не привертають увагу вболівальників.

Нагадаємо, у півфіналі Ліги чемпіонів зіграють "Арсенал", ПСЖ, а також "Інтер" та "Барселона", яка вибила з турніру "Боруссію" Д. Матчі 1/2 фіналу відбудуться наприкінці квітня/початку травня.