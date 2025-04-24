Скільки насправді заробляють Папа Римський і кардинали Ватикану

ЗМІ дізнались про заробітки понтифіка та кардиналів

Папа Римський Франциск, духовний лідер понад мільярда католиків у світі, який упокоївся 21 квітня, не отримував традиційної зарплати за свою діяльність. Усі його побутові потреби — від проживання до подорожей — забезпечує Ватикан.

Папа Франциск, як і його попередники, не мав особистого заробітку. Подарунки та пожертви, які він отримував, передаються на благодійність або надходять у розпорядження Святого Престолу, пише RMF.

Замість звичайної платні Папа щороку отримує символічну винагороду – три монети: бронзову, срібну та золоту. Після смерті понтифіка ці монети кладуть у його труну як символ його служіння.

Формально статки Папи оцінюють у близько 16 мільйонів доларів. Серед цих активів — п'ять службових автомобілів та інші ресурси, пов'язані з його посадою.

Ватикан повністю забезпечує щоденні витрати глави католицької церкви. Сюди входять проживання, транспорт, безпека та медичне обслуговування. У Папи немає власного банківського рахунку чи кредитних карток.

За оцінками американської програми "The Catholic Talk Show", річні витрати на утримання Папи Франциска становили близько 100 тисяч доларів. Втім, Франциск був відомий своєю скромністю – він відмовився від розкішних апартаментів, дорогих мантій та золотого персня, віддаючи перевагу простішим символам служіння. Також він заповів поховати його в звичайній труні.

На відміну від Папи, кардинали та вище духовенство отримують регулярну платню. Місячна зарплата кардинала у Ватикані становить від 4 до 5 тисяч євро.

Важливо розрізняти особисті кошти Папи та майно Католицької Церкви. Хоча Ватикан володіє значними фінансовими ресурсами, нерухомістю та мистецькими скарбами, Папа не має до них особистого доступу. Його функція полягає в управлінні цим майном від імені Церкви.

Раніше "Телеграф" також писав, яким був у молодості Папа Римський Франциск.