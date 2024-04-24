В США решили запустить в космос огромные зеркала: чего хочет добиться амбициозная компания

Исследователи запускают в космос огромные зеркала, чтобы помочь электростанциям

Стартап Reflect Orbita из Калифорнии (США) задумал запустить в космос сеть небольших спутников-зеркал. Они помогут увеличить продуктивность солнечных электростанций на Земле.

Как пишет Space, об этом заявил генеральный директор Reflect Orbital Бен Новак. По его словам, 57 небольших спутников будут вращаться вокруг Земли на синхронной с Солнцем орбите на высоте в 600 километров.

Таким образом созвездие спутников будет пролетать над определенной точкой Земли в одно и то же время каждые сутки, что будет достаточно для того, чтобы дать солнечным станциям еще около 30 минут генерации.

По убеждению Новака солнечные электростанции были бы более прибыльными, если они смогли бы давать больше энергии в периоды до восхода Солнца и после его захода. И эту проблему должны решить космические отражатели.

Согласно данным Международного агентства по возобновляемым источникам энергии, за последние 15 лет стоимость солнечных панелей упала на 90%, а их эффективность продолжает расти. Однако у нее есть и ряд проблем, главной из которых является отсутствие генерации в темное время суток.

Спутники Reflect Orbital будут весить всего 16 килограмм и будут оснащены зеркалами 10 на 10 метров, которые будут развернуты на орбите. Зеркала спроектированы таким образом, чтобы концентрировать свет в плотный луч, которым можно управлять и фокусировать в зависимости от потребностей операторов солнечных электростанций

"Мы хотим сделать это как можно проще — например, войдите на веб-сайт, сообщите нам свои координаты GPS, и мы предоставим вам немного солнечного света после наступления темноты", — сказал Новак.

В прошлом году компания уже тестировала свои устройства на высоте около 3 километров над солнечными панелями смогли увеличить ее продуктивность где-то на 500 ватт с каждого квадратного метра панели, что составляет примерно половину генерации от Солнца.

Как сообщалось ранее, по подсчетам специалистов NASA, получение энергии из космоса может стать для человечества самым дешевым и чистым, однако вряд ли его удастся полноценно запустить до 2050 года.