Такої ракетної атаки на Україну ще не було. Чим вона відрізнялася від інших

Вибухи лунали в кількох областях

Російська масована атака на Україну 24 квітня була одним з наймасштабніших ударів балістикою. Вибухи лунали у кількох областях, в Києві зафіксовано влучання у житловий будинок.

Як зазначив український авіаційний експерт, колишній офіцер Повітряних сил Збройних сил України Анатолій Храпчинський в етері телемарафону, востаннє такої ж сили удар був напочатку 2024 року.

"У січні 2024-го ворог застосував близько 10 "Кинджалів" одночасно, а сьогодні було використано 11 балістичних ракет одночасно. Тобто ми кажемо про те, що був використаний цілий дивізіон — від 8 до 12 пусків ракет здійснив ворог одночасно без перезаряджання", — зазначив Храпчинський.

За його словами, протиповітряна оборона України все ж змогла збити деякі балістичні ракети та дрони, адже наразі військові вже починають розуміти та передбачати траєкторію руху ракет. Саме через застосування великої кількості різноманітного озброєння наразі зафіксовано чималі наслідки атаки.

Нагадаємо, що в Києві постраждало щонайменше 80 осіб, загинуло 10 людей, серед них є діти. Розбір завалів відбувається у кількох районах міста. До того ж іноземці та українці вже відреагували на цю атаку, зазначивши, що очільник Росії Володимир Путін "не прагне миру".

Раніше "Телеграф" показував, як виглядає Київ після масованого удару та що відбувається на місцях влучань.