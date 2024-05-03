Триллион цикад устроили самую большую за 221 год массовую "оргию" в США (видео)

Цикады одновременно жужжат на территории 16 штатов Америки

Впервые за 200 лет: два выводка цикад, которые выходят на поверхность каждые 13 и 17 лет, пересеклись во времени и угрожают США настоящим нашествием. Счет идет на миллиарды, а само событие продлится больше месяца.

Об этом сообщает издание Live Science. Отмечается, что периодические цикады проводят большую часть своей жизни под землей, а на поверхность вылезают только для "продолжения рода".

"Любая пара выводков может время от времени совпадать и появляться в один год. Но эти специфические группы — Выводок XIII (также известный как Вывод Северного Иллинойса) и Выводок XVII — появляются одновременно только раз в 221 год, что делает 2024 год особенно увлекательным периодом как для энтомологов, так и для любителей жуков", — пишет издание.

Оба выводка пересекутся еще и географически. По подсчетам ученых, более одного триллиона цикад будет жужжать на территории 16 штатов Америки, причем наибольшее их количество появится в лесистых регионах и городских зеленых насаждениях.

Нашествие насекомых следует ожидать в мае и июне. Правда, согласно отслеживающему событие "Cicada Safari" первые цикады появились примерно 25 апреля, их заметили в Иллинойсе, Виргинии, Северной Каролине, Южной Каролине, Джорджии, Алабаме, Миссисипи, Теннесси, Канзасе и Миссури.

Между тем, в социальных сетях настоящий бум на видео с цикадами. Жители штатов называют это не иначе как цикадный апокалипсис.

Как отмечает издание, это невероятно редкое зрелище дикой природы в последний раз происходило в 1803 году, когда президентом был Томас Джефферсон, и повторится только в 2245 году.

Людям, проживающим в зоне природного чуда, энтомологи рекомендуют просто оставить цикады в покое — и, если возможно, беречь это зрелище, которое случается раз в жизни. Цикады не переносят болезни, не кусают и не жалят. Насекомые приносят пользу экосистеме. Например, когда они поднимаются из-под земли, они помогают аэрировать почву. Когда они сбрасывают свой экзоскелет и впоследствии погибают, их тела снабжают растения питательными веществами.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал о том, что из-за влияния человека в мире вымирают насекомые. Их можно спасти простыми действиями.