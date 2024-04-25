На Одещині помітили незвичайного гостя: тендітні тварини здивували своїм візитом (фото)

Сарна це маленький олень витонченої статури

В Одеській області, біля Кучурганського лиману помітили кількох незвичайних для цього регіону тварин. Мова про європейських сарн, які є доволі рідкісними у дикій природі України.

Світлини з тендітними ссавцями опублікували в Telegram. Пара маленьких оленів прогулювалася серед заплав.

Для довідки

Сарна європейська доволі незвичайна тварина для світу дикої природи України. При цьому, в Європі ці сарни — одні з найпопулярніших мисливських тварин. У народі сарни відомі, як "козулі" чи "дикі кози". Щоправда, з козами вони не мають майже нічого спільного. Насправді, сарна це маленький олень витонченої статури, що є найменшим та найпоширенішим представником родини Оленеві на теренах Європи.

Сарна європейська – відносно невеликий олень з легким та струнким тілом. Завдовжки вона сягає 90-130 см, а заввишки – 75-90 см, тоді як вага становить 20-37 кг.

У порівнянні з благородним оленем сарна має значно менший розмір. За цією ж ознакою сарна відрізняється й від лані.

Сарна європейська населяє переважно терени Європи, що, власне, і випливає з її назви. Проте в Україні сарни або ж козулі – доволі рідкісні тварини. Іноді вони зустрічаються у Сарненському районі на Рівенщині та на теренах національного парку "Кременецькі гори" на Тернопільщині. Поява сарни на Одещині справжня подія.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, як в Україні безпритульним тваринам допомагають знайти родину. "Телеграф" побував в одному з таких закладів, щоб дізнатися, як живеться тваринам в умовах війни та чому моду на породистих собак не слід підтримувати.