Сонце затихло: чи очікуються магнітні бурі до кінця тижня
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Вчені розповіли, чи будуть геомагнітні хвилювання до 16 червня включно
За останню добу на Сонці відбулось 5 спалахів класу С, але вони практично ніяк не вплинуть на Землю. Астросиноптики прогнозують, що геомагнітне поле нашої планети буде спокійним до кінця поточного тижня.
Сонячна активність, можливо, буде низькою з ймовірністю спалахів класу М та Х. Про це свідчать дані сайту Meteoprog.
Вчені також прогнозують, що ймовірність малого та великого геомагнітного шторму складає 1%.
Магнітні бурі на Землі протягом 13-16 червня
Як мовиться у ресурсі Meteoagent, цими днями на Землі не прогнозується будь-яке геомагнітне коливання вище 4 балів.
Протягом 13-16 червня сонячна активність знаходитиметься на мінімумі й коливатиметься в межах 2-3 балів потужності.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в кінці робочого тижня в деяких регіонах пройдуть дощі, але буде тепло, а місцями температура очікується високою. Синоптики детально розповіли, якою погоди чекати з 13 по 15 червня по всій території України.