Сонце затихло: чи очікуються магнітні бурі до кінця тижня

Вчені розповіли, чи будуть геомагнітні хвилювання до 16 червня включно

За останню добу на Сонці відбулось 5 спалахів класу С, але вони практично ніяк не вплинуть на Землю. Астросиноптики прогнозують, що геомагнітне поле нашої планети буде спокійним до кінця поточного тижня.

Сонячна активність, можливо, буде низькою з ймовірністю спалахів класу М та Х. Про це свідчать дані сайту Meteoprog.

Вчені також прогнозують, що ймовірність малого та великого геомагнітного шторму складає 1%.

Магнітні бурі на Землі протягом 13-16 червня

Як мовиться у ресурсі Meteoagent, цими днями на Землі не прогнозується будь-яке геомагнітне коливання вище 4 балів.

Протягом 13-16 червня сонячна активність знаходитиметься на мінімумі й коливатиметься в межах 2-3 балів потужності.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в кінці робочого тижня в деяких регіонах пройдуть дощі, але буде тепло, а місцями температура очікується високою. Синоптики детально розповіли, якою погоди чекати з 13 по 15 червня по всій території України.