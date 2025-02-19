Трамп розповів про переговори з росіянами: згадав про Зеленського та порівняв Україну із Сектором Гази

Глава Білого дому оцінив переговори з росіянами

Президент США Дональд Трамп після завершення переговорів у Саудівській Аравії зробив низку нових заяв про війну в Україні. За його словами, переговори були "дуже хорошими", а росіяни нібито хочуть миру.

Його виступ показував у прямому ефірі телеканал Fox News. Він заявив, що щодня Росія та Україна втрачає тисячі людей, а також повторив свій старий наратив про те, що війна б ніколи не трапилася, якби він був президентом.

Він зазначив, що під час переговорів з РФ не порушувалася тема повного виведення військ США з Європи, а тому він не бачить приводу робити це. Крім того, він не заперечував проти ініціатив Європи з розміщення своїх миротворців в Україні після війни, але зазначив, що там не буде американських солдатів. Ініціативу Еммануеля Макрона про введенню миротворців він назвав "прекрасним жестом".

"Я чув, що вони (українці, — ред.) не мали місця (за столом переговорів, — ред.). У вас було це місце три роки. І ця війна могла б бути швидко закінчена навіть посереднім перемовником роками тому без втрати великих площ землі та без втрати життів", — сказав Трамп.

Говорячи про вибори в Україні, він зазначив, що Володимир Зеленський зараз має близько 4% підтримки, а також додав, що "більшість українських міст лежать у руїнах". Трамп зазначив, що йому подобається Зеленський, але зараз він дбає про те, як завершити війну.

У промові він також багато критикував свого попередника Джо Байдена, назвавши його "некомпетентним". Однак у російських ЗМІ переклали його слова так, ніби він назвав некомпетентним не Байдена, а Зеленського. Звідти ці слова перекочували до українських медіа, але в оригінальній заяві такого Трамп не говорив.

При цьому Трамп вважає, що росіяни не зруйнували Київ тому, що "не хотіли цього робити" і запускали по ньому лише 20% ракет. Президент США додав, що "Україна була стерта" і висловив щире нерозуміння щодо того, як у нас ще хтось живе. Загалом він висловив переконання, що ситуація в Україні навіть гірша, ніж у Секторі Гази.

Президент США в промові розкритикував країни НАТО, які виділили мільярди на підтримку України, проте зазначив, що навіть Зеленський не знає, куди пішли ці гроші. Варто зазначити, що він заявив про те, що США виділили Україні 300 мільярдів доларів допомоги, хоча за даними профільних ресурсів йдеться про 114 мільярдів.

Примітно, що ці слова у російських ЗМІ перекрутили так, начебто Трамп вимагав заплатити від України, але насправді його вимога була адресована НАТО. В деякі українські медіа потрапили слова з російських джерел.

Нагадаємо, спецпредставник Трампа Кіт Келлог взяв участь у Мюнхенській конференції з безпеки, де заявив, що "ніхто не нав’язуватиме" Володимиру Зеленському мирну угоду з Москвою проти волі Києва.