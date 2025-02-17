Зустріч делегацій США та Росії в Саудівській Аравії: в Axios назвали можливу дату

Російсько-американські переговори викликають занепокоєння та лють в Україні

Делегації Сполучених Штатів та Росії, які будуть обговорювати досягнення можливої угоди про припинення війни в Україні, можуть зустрітися у Саудівській Аравії 18 лютого, у цей вівторок. Ця зустріч слідом за телефонною розмовою стане ще одним кроком у поліпшенні відносин між США та РФ після трьох років війни в Україні.

Про це пише видання Axios із посиланням на власні джерела. Зазначається, що у складі обох делегацій будуть високопосадові особи з-поміж наближених до лідерів країн.

При цьому українська влада стривожена, розчарована, занепокоєна та розлючена тим, що перемовини фактично йдуть "за спиною Києва", такі ж самі емоції у європейських союзників США. До складу американської делегації увійдуть державний секретар Марко Рубіо, радник Білого дому з питань національної безпеки Майк Волтц і посол на Близькому Сході Стів Віткофф. З боку Росії може бути присутній міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров, а також ще кілька персонажів з оточення Путіна – раніше з'явилась інформація, що Росію може представляти генеральний директор Російського фонду прямих інвестицій (РФПІ) Кирило Дмитрієв.

Як писав "Телеграф", Саудівська Аравія готова прийняти делегації США та Росії для перемовин про припинення російсько-української війни. Також з’явилися повідомлення, що метою перемовин є організація саміту за участю Дональда Трампа, Володимира Путіна та Володимира Зеленського. Трамп 16 лютого заявив, що Зеленський буде брати участь у переговорах в Саудівській Аравії.

Тим часом президент Зеленський неодноразово спростовував свою участь у такому форматі. Відомо, що після закінчення Мюнхенської конференції з безпеки Зеленський прибув до ОАЕ з візитом. Там президент буде обговорювати роботу для повернення більшої кількості українців із російського полону, економічні та інвестиційні питання та деякі інші моменти. Втім, від ОАЕ не так далеко до Саудівської Аравії.