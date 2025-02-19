У Трампа сказали, коли знімуть санкції проти Росії

Відповідь пролунала після переговорів з Росією

Держсекретар США Марко Рубіо заявив, що Сполучені Штати Америки не мають наміру знімати санкції проти Російської Федерації після двосторонньої зустрічі в Саудівській Аравії.

Про це повідомляє Bloomberg. Глава Держдепу запевнив союзників США в Європі, що Дональд Трамп не зніматиме санкції проти Росії, принаймні доти, доки не буде досягнуто згоди про припинення російсько-української війни.

Також Рубіо зазначив: під час укладання мирного договору і Росії і Україні, ймовірно, доведеться йти на взаємні поступки.

Нагадаємо, головними переговорниками по Україні в Саудівській Аравії з боку США є держсекретар Марк Рубіо, спецпосланець Трампа Стів Віткофф, радник з нацбезпеки Майк Волц та голова ЦРУ Джон Реткліфф. Російську делегацію очолили керівник МЗС РФ Сергій Лавров, помічник Путіна Юрій Ушаков та голова Російського фонду прямих інвестицій Кирило Дмитрієв.

Переговори Росії та США в Ер-Ріяді викликали стурбованість керівництва України та країн Європейського Союзу.

Нагадаємо, спецпредставник Трампа Кіт Келлог взяв участь у Мюнхенській конференції з безпеки, де заявив, що "ніхто не нав’язуватиме" Володимиру Зеленському мирну угоду з Москвою проти волі Києва.