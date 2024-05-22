Є особливі дні: чому насправді видно Місяць вдень

Місяць в масовій культурі впевнено закріпився, як атрибут ночі, але він на небосхилі знаходиться і вдень

Місяць — супутник планети, який з'явився понад 4,2 млрд років тому. Найчастіше насолодитися його красою сповна можна вночі. Саме Місяць часто використовують на позначення нічного часу, навіть в прогнозах нічні години позначаються символічним зображенням Місяця, однак часто супутник видно і вдень.

"Телеграф" розповідає, чому так відбувається. Місяць не створює власного світла. Люди можуть побачити його лише тому, що світло від Сонця відбивається від його поверхні. Місяць і зірки фактично завжди присутні протягом дня, однак через інтенсивне сонячне світло частіше за все недоступні неозброєному оку.

Через обертання Землі Місяць знаходиться над горизонтом приблизно 12 годин з кожних 24. Це означає, що значну частину кожного дня Місяць знаходиться на небі, навіть якщо це день. Це явище особливо полюбилось фотографам, адже вони можуть зробити ефектні кадри.

Видимість Місяця залежить від його фази. Найкращий час для спостереження за Місяцем вдень — фази першої та останньої чверті, коли він знаходиться на 90 градусах від Сонця на небі. У цей час Місяць знаходиться досить високо в небі, щоб його було видно, і кут сонячного світла, що відбивається від його поверхні, робить його яскравішим. Маючи певні знання про цикл Місяця, можна помітити його на денному небі в більшість днів.

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