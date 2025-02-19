У Папи Римського виявили серйозну хворобу. ЗМІ дізналися, що він впорядковує свої справи

Главі католицької Церкви 88 років й ще у молодості йому видалили частину легенів

Папа Римський Франциск захворів на двосторонню пневмонію, його стан медики оцінюють як "складний". Понтифік, за чутками, відчуває близький кінець та впорядковує свої справи.

У вечірньому пресрелізі пресслужби Святого Престолу 18 лютого повідомлялося, що попри серйозну хворобу Франциск "залишається в доброму настрої", пише Vatican News. Понтифік був госпіталізований 14 лютого з бронхітом, проте стан його не стабілізувався й хвороба прогресує.

"Лабораторні дослідження, рентген грудної клітки та клінічний стан Святішого Отця продовжують представляти складну картину", — йдеться у повідомленні.

У Ватикані додали, що Папа Римський має полімікробну інфекцію, що виникла на тлі бронхоектазу (розширення стінок великих бронхів з їх подальшим запаленням і руйнуванням) і астматичного бронхіту. Хвороба потребує використання кортикостероїдів і антибіотиків, що робить лікування складнішим.

У пресслужбі додали, що у вівторок Папа прийняв Євхаристію, відпочивав, молився та читав. Понтифік подякував за підтримку та попросив продовжувати молитися за нього.

Водночас Politico пише з посиланням на власні джерела, що, за чутками, Папа Франциск готовий до того, що хвороба стане для нього смертельною. Чоловіку 88 років й ще у молодості йому видалили частину легенів. Нинішня хвороба супроводжувалася сильним болем й понтифік у приватній розмові висловив упевненість, що "цього разу не вийде".

Один зі співрозмовників додав, що спочатку Папа не хотів їхати до лікарні, але йому чітко сказали, що він ризикує померти, якщо цього не зробить. Після цього він погодився на госпіталізацію.

Також зі слів джерела видання, що через погіршення здоров'я Франциск протягом останнього місяця впорядковує свої справи. Він також призначає на ключові посади людей, які йому симпатизують та розділяють його прогресивні й часом скандальні рішення.

Як Папа Франциск ставиться до війни Росії проти України

Як відомо, Папа неодноразово засмучував українців закликами примиритися з росіянами, називаючи наші народи "братами" та єднатися з ними, що важко навіть уявити у світлі того, що чинять з Україною. Понтифік часом у своїх промовах співчував українцям, проте не покладав відповідальність за людські страждання на справжнього винуватця — Росію. Франциск висловлював захоплення російським народом та культурою. Водночас варто зазначити, що Ватикан бере активну участь у справі звільнення українських полонених, як військових, так і цивільних.

Як повідомляв "Телеграф", Папа Римський в січні цього року заявив, що вбачає "обнадійливі сигнали" у процесі врегулювання війни в Україні. Він сподівається на її завершення у 2025 році.