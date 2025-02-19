День державного герба України 2025: патріотичні картинки та листівки для привітань

Привітайте близьких та знайомих українців зі святом

Сьогодні, 19 лютого, в Україні відзначається важливе свято – День державного герба України. Саме цього дня 1992 року Верховна Рада затвердила тризуб як Малий герб України, визначивши його головним елементом великого державного герба України. Ним став золотий Тризуб на синьому щиті – національний символ українців часів визвольної боротьби XX століття.

Як відомо, малий державний герб – один із символів України нарівні з Конституцією, прапором та гімном України. Його зображення розміщується на печатках органів державної влади та державного управління, грошових знаках, службових посвідченнях, бланках державних установ.

Примітно, що наші пращури використовували символ тризубця як своєрідний оберіг. Зображення герба України археологи зустрічали у багатьох пам’ятках культури, датованих ще першим століттям нашої ери.

Цього дня саме час привітати українців із Днем державного герба України та побажати всім мирного неба. "Телеграф" підготував патріотичні картинки та листівки на честь свята, щоб ви могли відправити близьким та друзям у соцмережах.

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