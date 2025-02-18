Зеленський переніс візит до Ер-Ріяду і жорстко висловився про зустріч росіян з американцями

В Україні хочуть бути відкритими для своїх союзників

Президент України Володимир Зеленський скасовувв свій візит до Саудівської Аравії. Там йому мали розповісти про підсумки переговорів між США та Росією.

Про це він розповів під час спільної пресконференції з президентом Туреччини Реджепом Тайіпом Ердоганом в Анкарі. Його виступ транслювався пресслужбою ОПУ у Facebook.

За словами Зеленського, Україна, як ніхто інший, хоче завершення війни, проте налаштована на досягнення справедливого миру.

"Будь-яка країна має двосторонній трек з іншими країнами. Будь ласка, можете обговорювати будь-що. Але не можна приймати рішення без України, як завершити війну в Україні, ті чи інші умови", — сказав він.

Глава держави додав, що українську делегацію не запросили до Саудівської Аравії, а сама зустріч стала для Києва сюрпризом. Він додав, що скасував візит до Ер-Ріяду, щоб це не виглядало як збіг і не викликати сумнівів у інших партнерів.

"Ми зв’язалися з нашими партнерами в Саудівській Аравії. У мене хороші відносини з його королівською величністю, з Мухаммедом. Ми тільки що зв’язалися і домовилися, що 10 березня я буду з офіційним візитом", — сказав Зеленський.

Як повідомляє Bloomberg, спадковий принц Мухаммед ібн Салман Аль Сауд, який є фактичним правителем Саудівської Аравії, наполягав на тому, щоб Україна була представлена на переговорах, однак і американці та росіяни хотіли провести переговори без її участі.

Нагадаємо, держсекретар США Марко Рубіо розповів про підсумки переговорів між делегаціями США та Росії. За його словами, кінець війни в Україні вимагатиме "складної та напруженої дипломатії" тривалий час.