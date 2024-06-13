Солнце затихло: ожидаются ли магнитные бури до конца недели

Ученые рассказали, будут ли геомагнитные волнения до 16 июня включительно

За последние сутки на Солнце произошло пять вспышек класса С, но они практически никак не повлияют на Землю. Астросиноптики прогнозируют, что геомагнитное поле нашей планеты будет спокойно до конца текущей недели.

Солнечная активность может быть низкой с вероятностью вспышек класса М и Х. Об этом свидетельствуют данные сайта Meteoprog.

Ученые прогнозируют, что вероятность малого и большого геомагнитного шторма составляет 1%.

Магнитные бури на Земле в течение 13-16 июня

Как говорится в ресурсе Meteoagent, на днях на Земле не прогнозируется какое-либо геомагнитное колебание выше 4 баллов.

В течение 13-16 июня солнечная активность будет находиться на минимуме и колебаться в пределах 2-3 баллов мощности.

Напомним, ранее Телеграф писал, что в конце рабочей недели в некоторых регионах пройдут дожди, но будет тепло, а местами температура ожидается высокой. Синоптики подробно рассказали, какой погоды ждать с 13 по 15 июня по всей территории Украины.