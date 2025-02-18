Зеленський у Британії популярніший за Трампа і всіх провідних британських політиків

Український президент виявився популярнішим у Британії, ніж місцеві політики

Популярність президента України Володимира Зеленського у Британії вища, ніж президента США Дональда Трампа. А президента РФ Володимира Путіна у Британії просто ненавидять.

Майже дві третини (64%) громадян Великобританії опитаних 16-17 лютого міжнародною дослідницькою групою YouGov позитивно ставляться до президента України Володимира Зеленського. У т.ч. 26% дуже позитивно та 38% досить позитивно. Негативно до президента України ставляться 16%. Баланс підтримки Зеленського становить 48, що є вищим, ніж у всіх провідних британських політиків, включених до опитувальника.

Дональд Трамп значно поступається популярності Зеленському у Великій Британії. Тільки 22% опитаних британців позитивно ставляться до президента США, а 73% негативно. Він дуже популярний лише серед виборців правопопулістської партії Reform UK. 66% прихильників цієї партії позитивно ставляться до президента США. Баланс симпатій до Трампа складає мінус 59.

До президента Росії Володимира Путіна у Великій Британії ставлення вкрай негативне. 89% британців негативно ставляться до російського лідера, у тому числі 83% мають "вкрай негативну" думку про нього. Лише 4% британців позитивно ставляться до Путіна, більшість із яких є прихильниками правопопулістської партії Reform UK. Баланс симпатій Путіна у Великій Британії становить мінус 85. Це найгірший показник серед усіх політиків та державних діячів, включений до опитувальника.

Симпатії-антипатії британців до політиків корелюють зі своїм ставленням до спроб президента Трампа укласти угоду з Путіним в обхід України та Європи. Британці вважають, що Європа має підтримати Україну, зокрема озброєнням, якщо Трамп і Путін укладуть мирну угоду на невигідних для Києва умовах. Згідно з опитуванням YouGov, такої думки дотримуються 32% громадян Великобританії.

Тільки 11% опитаних британців вважають, що Україну слід змусити ухвалити угоду та припинити військову допомогу, якщо вона не буде згодна з умовами угоди Трампа-Путіна.

Ще 20% опитаних висловилися за необхідність ухвалення Україною невигідного світу, але вважають, що Європі та Великій Британії потрібно продовжити надавати Києву військову підтримку.

33% опитаних британців не знають, як вчинити у такій ситуації.

Згідно з опитуванням, підтримка України вища серед прихильників керівної партії Лейбористів. За підтримку України та продовження надання їй військової допомоги висловилися 38% прихильників лейбористів та 36% прихильників консерваторів. Навпаки, 30% прихильників ультраправої партії Reform UK вважають, що Україну слід змусити ухвалити угоду та припинити військову допомогу, навіть якщо вона не буде згідно з умовами угоди Трампа-Путіна.