Жодних ультиматумів: Зеленський жорстко пройшовся по результатах зустрічі РФ та США в Ер-Ріяді

Зеленський каже, що ми і на початку війни не погоджувались на ультиматуми, то чому ми зараз це маємо робити

Президент України Володимир Зеленський під час відкриття нового українського посольства в Анкарі чітко висловився щодо переговорів між США та Росією в Ер-Ріяді. Він наголосив, що Україна за жодних обставин не прийме російських ультиматумів.

За словами Президента, на початку війни Росія висувала вимоги щодо скорочення української армії, визнання окупованих територій російськими та встановлення в Україні проросійського керівництва. Україна відкинула всі ці вимоги. "Якщо на початку повномасштабного вторгнення ми не погодились на ультиматуми, то чому хтось думає, що зараз ми це зробимо?" — підкреслив глава держави. Відео виступу опублікувало "Телебачення Торонто".

Зеленський також сказав, що не може бути й мови про переговори про Україну без участі України. Він нагадав, що жодних домовленостей не було досягнуто ні під час окупації Київської області, ні на зустрічах у Білорусі та Туреччині.

"Ми як держава прагнемо миру та завершення війни. Проте це має відбуватися з надійними гарантіями безпеки", — наголосив Президент під час церемонії.

Україна розраховує на підтримку та гарантії безпеки від США, Європейського Союзу, Туреччини та всієї Європи. Зеленський особливо підкреслив важливість участі Туреччини у цьому процесі.

"Ми ніколи, за жодних обставин, не визнаємо наші тимчасово окуповані території частиною Росії. Вони є і залишаться частиною України", — заявив глава держави. Він додав, що не може діяти всупереч українській Конституції та не піде на компроміс щодо територіальної цілісності та суверенітету України.

Президент також сказав, що переносить свій візит до Саудівської Аравії на 10 березня. "Зараз ми очікуємо на американців у Києві", — додав він.

Раніше "Телеграф" також писав, що Ердоган зробив "ідеальну" пропозицію щодо мирних переговорів України та Росії. Глава Туреччини наголосив, що його країна і надалі підтримуватиме повну територіальну цілісність України, а також надаватиме повну підтримку для встановлення миру.