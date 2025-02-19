Через удар по Одесі? В Миколаєві та Херсоні проблеми зі світлом: що відомо

Проблеми зі світлом спостерігаються у трьох великих містах півдня України

У ніч на середу, 19 лютого, росіяни завдали масованого удару по Україні. Вибухи лунали в Одесі, Миколаєві та Херсоні, внаслідок чого у трьох регіонах півдня країни почалися проблеми зі світлом, теплопостачанням та водопостачанням.

Як повідомляє "Телеграф", у Херсоні та Миколаєві після удару по Одесі почалися перебої зі світлом. Про це повідомили місцеві Telegram-пабліки.

Далі з’явилися повідомлення, що світло потроху почало повертатися, але також почали повідомляти про проблеми з опаленням.

Начальник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім заявив, що місцева влада працює над тим, щоб ліквідувати наслідки російської атаки.

Нагадаємо, росіяни вдарили по густонаселеному району Одеси. Відомо про одного постраждалого, проте без електро-, водо та теплопостачання залишилося багато будинків, поліклініки та об’єкти соціальної інфраструктури. Внаслідок атаки були пошкоджені дитяча поліклініка та дитячий садок.

Над ліквідацією наслідків російської атаки працюють усі комунальні служби.

Раніше ми повідомляли, що в ніч на 18 лютого росіяни завдали удару дронами по Києву. Через це сталося спалах на складському приміщенні.