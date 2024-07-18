Загибель Помпеї виявилась ще більш драматичною: вчені з'ясували, що причиною було не тільки виверження Везувію (фото, відео)

Вчені продовжують вивчати знайдені докази

24 серпня 79 року в Південній Італії, поблизу Неаполя, відбулося виверження вулкана Везувій. Були знищені міста Помпеї, Стабії та Геркуланум, всі жителі яких загинули. Так вважалось дотепер.

Однак вчені під час розкопок з’ясували, що після виверження Везувію лишились живі люди. Їх добила серія землетрусів.

На такий висновок вчених наштовхнули два знайдені в Помпеях скелети. Дослідники знайшли два скелети чоловіків, віком приблизно 50 років. Їхнє розташування свідчить про те, що один був розчавлений ​​внаслідок обвалу великого фрагмента стіни, що призвело до важких травм і негайної смерті. Другий — намагався захиститися від обвалу.

Скелет людини, на яку впала стіна

Вулкан накрив місто раптово, знищуючи майже все живе

Є кілька свідоцтв того, що ці люди не померли від вдихання попелу чи сильної спеки, наприклад, їх розташування на пемзі, а не під нею. Це свідчить про те, що обидва пережили першу фазу виверження, а потім були завалені руйнуванням стін під час тимчасового зниження виверження. Немає достовірних оцінок щодо того, скільки людей загинуло від причин, пов’язаних з вулканом, або через пошкодження, спричинені землетрусами. Однак нове відкриття проливає світло на драматичні події того серпневого дня, коли місто загинуло.

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