Гибель Помпеи оказалась еще более драматичной: ученые выяснили, что причиной было не только извержение Везувия (фото, видео)

Ученые продолжают изучать найденные доказательства

24 августа 79 года в Южной Италии, близ Неаполя, произошло извержение вулкана Везувий. Были уничтожены города Помпеи, Стабии и Геркуланума, все жители которых погибли. Так считалось до сих пор.

Однако ученые при раскопках выяснили, что после извержения Везувия остались живые люди. Их добила серия землетрясений.

На такой вывод ученые натолкнули два найденных в Помпеях скелета. Исследователи обнаружили два скелета мужчин в возрасте примерно 50 лет. Их расположение свидетельствует о том, что один был раздавлен вследствие обвала большого фрагмента стены, что привело к тяжелым травмам и немедленной смерти. Второй – пытался защититься от обвала.

Скелет человека, на которого упала стена

Вулкан накрыл город внезапно, уничтожая почти все живое

Есть несколько свидетельств того, что эти люди не умерли от вдыхания пепла или сильной жары, например, их расположение на пемзе, а не под ней. Это свидетельствует о том, что оба пережили первую фазу извержения, а затем были обрушены разрушением стен во время временного снижения извержения. Нет достоверных оценок относительно того, сколько людей погибло от причин, связанных с вулканом, или из-за повреждений, вызванных землетрясениями. Однако новое открытие проливает свет на драматические события в тот августовский день, когда город погиб.

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