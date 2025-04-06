В Україну повернулася зима у квітні: як виглядають засніжені міста (фото, відео)

Синоптики кажуть, що така погода триватиме ще кілька днів

В Україну у квітні повернулася справжня зима зі снігом та невеликими морозами. Така погода затримається в деяких областях ще як мінімум п’ять днів.

Вранці 6 квітня у соціальних мережах почали з’являтися відповідні відео та фото, на яких видно сніг, що раптово випав у середині весни. Користувачі пишуть, що снігова погода прийшла до Волинської, Львівської, Черкаської, Тернопільської та Одеської областей.

Вночі трималася мінусова температура, бо сніг не танув моментально, а залишився на землі та деревах.

Варто додати, що снігова погода розпочалася ще 5 квітня.

Прогноз погоди на найближчі дні

За даними сайту Укргідрометцентру, снігова погода триматиметься щонайменше до 10 квітня. Дані на наступні дні ще не було оновлено.

Зазначається, що 6 квітня мокрий сніг та дощем пройде у західних та північних областях. В решті країни будуть дощі.

7 квітня сніг пройде в центральній частині України, а також північній.

8 квітня снігова погода не торкнеться східних областей, крім Харківської, а також південних. Вони синоптики прогнозують хмарність.

У середу, 9 квітня, у більшості областей пройде мокрий сніг із дощем. В Одесі, Кропивницькому, Дніпрі, Харкові та Миколаєві цього дня очікуються дощі. Луганській, Донецькій, Херсонській областях та Криму буде хмарно із проясненнями.

10 квітня мокрий сніг пройде у більшості областях України, окрім Харківської, Луганської, Донецької, Дніпропетровської, Запорізької, Одеської, Миколаївської, Херсонської та Кропивницької. У них очікується дощ.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в середині квітня Одесу накриє сніг та морози. За прогнозами, вже 9 квітня снігопади охоплять Миколаїв та частково Одеську область, а 13 квітня ці погодні умови можуть дійти й до обласного центру.