Найяскравіший зорепад року починається: коли, де та як дивитись на Персеїди

Спостерігати за зорепадом можна і без спеціального обладнання

Перші метеорити потоку Персеїд можна було побачити ще 14 липня, однак офіційно зорепад починається з середини липня та триває до кінця серпня. Це щорічне космічне явище викликане кометою Свіфта-Туттля, яка обертається навколо Сонця кожні 133 роки. Земля проходить через цей слід уламків раз на рік.

За прогнозами найкращим часом для спостереження буде пік зорепаду, що припаде на 11-13 серпня. Однак і до того на нічному небі можна буде помітити яскраві падаючі зірки.

Цього року пік зорепаду збігатиметься з першою чвертю Місяця, який сідатиме близько опівночі, тому 2024 рік буде сприятливим роком для спостереження за Персеїдами з темним небом.

Під час зорепаду Персеїд можна побачити від 50 до 100 метеорів на годину. Падаючі метеори часто залишають за собою світлові та кольорові сліди, а також відомо, що метеоритний дощ створює вогняні кулі, які видно довше, ніж звичайні метеори.

Для того, щоб насолодитися метеорним дощем потрібно поїхати в темне місце з мінімальним світловим забрудненням, подалі від великих населених пунктів. Метеори зазвичай найбільш помітні за години до світанку, але їх можна побачити і ввечері.

Раніше "Телеграф" розповідав, що вчені потенційно знайшли місце для майбутньої бази на Місяці. Це може бути печера, яка зможе захистити від радіації з космосу.