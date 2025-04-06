Трампу загрожує імпічмент. В Конгресі розповіли, коли це може статися

Це вже не перша спроба оголосити Трампу імпічмент

Конгресмен-демократ від Техасу Ел Грін заявив, що протягом наступних 30 днів внесе на розгляд Палати представників статті імпічменту проти президента Дональда Трампа. Про це він оголосив під час мітингу у Вашингтоні 5 квітня, виступаючи перед учасниками масштабних протестів проти політики американського президента під гаслом "Руки геть!".

Як повідомляє The Hill, Грін звинуватив Трампа у зловживанні владою, підриві демократичних цінностей та небезпечних зовнішньополітичних заявах, зокрема про можливість окупації США сектору Газа. "Я прийду по вас, містере Президенте. Цей Давид прийде по вас", — заявив він, порівнявши себе з біблійним героєм у боротьбі з "Голіафом", який контролює армію, Мін’юст і Республіканську партію.

"Вам не можна довірити свободу та справедливість для всіх. Вам не можна довірити управління людьми для людей. Я йду за вами. Я ваш Давид. Благослови вас Бог", — додав Грін.

У відповідь на заяву конгресмена, заступниця прессекретарки Білого дому Ліз Г’юстон заявила, що Трамп, навпаки, захищає програми соціального забезпечення: "Президент чітко дав зрозуміти — він завжди захищатиме соціальну безпеку, медичну турботу та медичну допомогу для тих, хто має на це право".

Водночас вона звинуватила демократів у спробі надати соціальні виплати нелегальним мігрантам, що, за її словами, може "збанкрутувати систему і вдарити по американських пенсіонерах".

Раніше, 5 лютого, Грін вже виступав у Конгресі з подібною ініціативою після того, як Трамп закликав США взяти під контроль територію Гази. Тоді він заявив: "Несправедливість у Газі — це загроза справедливості в Америці".

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що Ел Грін також є автором кількох попередніх спроб ініціювати імпічмент Трампа під час його першої каденції. У лютому 2025 року його було офіційно цензуровано Палатою представників за зрив виступу президента на спільному засіданні Конгресу.