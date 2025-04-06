Посол США різко "прозріла" після критики Зеленського: як відреагувала на масований обстріл

Її минула заява зібрала чимало критики в соціальних мережах

Посол Сполучених Штатів в Україні Бріджит Брінк нарешті прямо вказала на Росію як джерело ракетних атак, які останніми днями масово вражають українські міста. Це сталося після публічної критики від президента України Володимира Зеленського.

Як повідомила дипломатка на своїй сторінці в соцмережі X, станом на ранок 6 квітня Київ та інші регіони України залишалися під обстрілом крилатими й балістичними ракетами з боку Росії. Вона зазначила, що в столиці було чутно гучні вибухи, а повідомлення про нові атаки надходять з багатьох міст.

Пост посла США в Україні

Це повідомлення з’явилось після хвилі критики в українському суспільстві через попередню реакцію американського посольства на атаку по Кривому Рогу 4 квітня. Тоді, після балістичного удару по житловому кварталу, внаслідок якого загинули 19 людей, серед яких — 9 дітей, офіційна заява посольства США не містила згадки про Росію як винуватця атаки.

Президент України Володимир Зеленський тоді публічно розкритикував таку позицію:

"На жаль, неприємно дивує реакція Посольства Америки: така сильна країна, такий сильний народ – і така слабка реакція. Навіть слово "російська" бояться сказати, говорячи про ракету, що вбила дітей", — заявив він. Після обстрілу Кривого Рогу український лідер також закликав США посилити підтримку системами ППО й висловив надію, що міжнародна реакція на російську агресію буде рішучішою.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, що по столиці запустили до 10 балістичних ракет, попередньо – північнокорейських.