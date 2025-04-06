У метро з дітьми та домашніми улюбленцями: як Київ пережив масовану атаку (фоторепортаж)

День у столиці почався тривожно

Ранок 6 квітня почався для мешканців Києва з гулу сирен та вибухів — російські війська здійснили масований удар по столиці балістичними ракетами. Моніторингові канали повідомили про щонайменше 10 пусків із районів Брянська та Воронежа. Попередньо — це були "Іскандери-М" або північнокорейські KN-23.

Фоторепортаж з однієї з таких станцій зробив кореспондент "Телеграфа" Ян Доброносов. На його знімках — станція "Оболонь" київського метро, яка знову стала укриттям для мешканців столиці.

У метро кияни спускалися цілими родинами — з дітьми, домашніми улюбленцями, термосами з чаєм і пледами.

Люди приносили розкладні стільці, щоб перечекати загрозу більш-менш зручно та сиділи просто на підлозі.

Чоловік у військовій формі дрімає на підлозі, підклавши під голову піксельну сумку

Містяни перечікують небезпеку в метро

Кияни спускалися в укриття родинами

Домашніх улюбленців також не залишали вдома

Ракети влучили в різні райони міста. У Дарницькому районі загорілась нежитлова будівля, згоріли три автівки. В Оболонському — пожежа у меблевому цеху та руйнування в бізнес-центрі. У Солом’янському — займання на відкритій території та фасаді складської будівлі. Постраждали троє людей, двоє госпіталізовані.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" показував, який вигляд мав Київ у перші моменти після російської атаки.