У метро з дітьми та домашніми улюбленцями: як Київ пережив масовану атаку (фоторепортаж)
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День у столиці почався тривожно
Ранок 6 квітня почався для мешканців Києва з гулу сирен та вибухів — російські війська здійснили масований удар по столиці балістичними ракетами. Моніторингові канали повідомили про щонайменше 10 пусків із районів Брянська та Воронежа. Попередньо — це були "Іскандери-М" або північнокорейські KN-23.
Фоторепортаж з однієї з таких станцій зробив кореспондент "Телеграфа" Ян Доброносов. На його знімках — станція "Оболонь" київського метро, яка знову стала укриттям для мешканців столиці.
У метро кияни спускалися цілими родинами — з дітьми, домашніми улюбленцями, термосами з чаєм і пледами.
Люди приносили розкладні стільці, щоб перечекати загрозу більш-менш зручно та сиділи просто на підлозі.
Ракети влучили в різні райони міста. У Дарницькому районі загорілась нежитлова будівля, згоріли три автівки. В Оболонському — пожежа у меблевому цеху та руйнування в бізнес-центрі. У Солом’янському — займання на відкритій території та фасаді складської будівлі. Постраждали троє людей, двоє госпіталізовані.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" показував, який вигляд мав Київ у перші моменти після російської атаки.