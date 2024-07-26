Вік близько 2,5 тисячі років: у Єгипті знайшли поховання понад 60 осіб (фото)

Також були знайдені фігурки із золотої фольги, кераміки та бронзові монети

На північному узбережжі Середземного моря, у місті Дамієтта (Єгипет) археологи виявили давні поховання більш ніж 60 осіб. Разом з ними було знайдено бронзові монети та фігурки із золотої фольги.

Про це пише Live Science з посиланням на Міністерство туризму та старожитностей Єгипту. Серед знахідок — кераміка та фігурки Шабті (вони служать померлому в потойбіччі).

Частина їх датується 26-ою династією Єгипту (688-525 рр. е.). Деякі знахідки належать до періоду Птолемеїв (304-30 рр.. до н. е.).

Дослідники зосередились на 38 бронзових монетах. На багатьох із них вигравіювано голову Зевса Аммона — комбінацію грецького бога Зевса та єгипетського бога Аммона.

Знахідки у Єгипті

Золоті фігурки у Стародавньому Єгипті.

Артефакти з Єгипту

Повідомляється, що в період карбування монет Єгипет переживав політичні потрясіння. Зокрема, близько 206 р. до зв. е. спалахнуло великомасштабне повстання проти династії Птолемеїв.

"Велика кількість скарбів була закопана під час повстання в Південному Єгипті у 206 р. до н.е.", — повідомив директор Центру олександрійських досліджень у Єгипті Томас Фоше.

На цей час точно невідомо, чи монети були закопані під час повстання, проте додаткові деталі розкопок можуть пролити світло. Це відкриття може мати важливе значення, особливо з урахуванням обмеженого матеріалу про цей період.

Нагадаємо, раніше в гробниці Тутанхамона було знайдено зачіпку, що інтригує. Також додамо, що у Єрусалимі знайшли поховання дівчини часів Стародавнього Риму.