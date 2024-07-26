Возрастом около 2,5 тысячи лет: в Египте нашли захоронения более 60 человек (фото)

Также были найдены фигурки из золотой фольги, керамики и бронзовые монеты

На северном побережье Средиземного моря, в городе Дамиетта (Египет) археологи обнаружили древние захоронения более 60 человек. Вместе с ними были найдены бронзовые монеты и фигурки из золотой фольги.

Об этом пишет Live Science со ссылкой на Министерство туризма и древностей Египта. Среди находок — керамика и фигурки шабти (они служат умершему в загробной жизни).

Часть из них датируется 26-ой династией Египта (688-525 гг. до н. э.). Некоторые находки относятся к периоду Птолемеев (304-30 гг. до н. э.).

Исследователи сосредоточились на 38 бронзовых монетах. На многих из них выгравирована голова Зевса Аммона — комбинацию греческого бога Зевса и египетского бога Аммона.

Находки в Египте

Золотые фигурки в Древнем Египте

Артефакты из Египта

Сообщается, что в период чеканки монет Египет переживал политические потрясения. В частности, около 206 г. до н. э. вспыхнуло крупномасштабное восстание против династии Птолемеев.

"Большое количество кладов было зарыто во время восстания в Южном Египте в 206 г. до н. э.", — сообщил директор Центра александрийских исследований в Египте Томас Фоше.

На данный момент точно неизвестно, были ли монеты зарыты во время восстания, однако дополнительные детали раскопок могут пролить свет. Это открытие может иметь важное значение, особенно с учетом ограниченного материала об этом периоде.

Напомним, ранее в гробнице Тутанхамона была найдена интригующая зацепка. Также добавим, что в Иерусалиме нашли захоронение девушки времен Древнего Рима.