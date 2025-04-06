Нардепи-втікачі Куницький та Дмитрук подали декларації: там навіть є зарплата від Верховної Ради

Нардепи втекли ще минулого року

Нардепи-втікачі Олександр Куницький та Артем Дмитрук (обидва потрапили до Ради від "Слуги народу") подали декларації. У них вони навіть вказали свою зарплату, хоча вона й виявилася меншою, ніж у колег.

Про це в ефірі Київ-24 повідомила парламентський аналітик "Чесно" Софія Лазарова. Вона зазначила, що їй стало цікаво, чи подавали декларації політики, які перебувають у розшуку, чи втекли за кордон.

"Олександр Куницький та Артем Дмитрук декларації подали, хоча за інформацією розслідувачів не перебувають в Україні й, за інформацією Верховної Ради, давно не відвідували засідання. Але декларації подали, і навіть там є пункт про одержану зарплату", — сказала вона.

Лазарова зазначила, що у цих парламентаріїв зарплата виявилася нижчою, ніж у колег. Аналітик припустила, що їм перестали платити, коли вони перестали приходити до парламенту.

Водночас деякі нардепи, які перебувають у розшуку МВС, декларації подавати не стали. Йдеться про Ярослава Дубневича ("За Майбутнє") та Андрія Одарченка ("Слуга народу").

За даними НАЗК, Куницький отримав у 2024 році понад 500 тисяч гривень зарплати нардепа, повідомлення про його втечу з’явилися у листопаді 2024 року. Дмитрук заробив 468 тисяч, але й втік він ще наприкінці серпня.

Доходи Куницького

Доходи Дмитрука

Як повідомлялося раніше, Дмитрук днями засвітився на російській конференції, де він дякував експрем’єру Миколі Азарову, який разом із президентом-втікачем Віктором Януковичем ховається в Росії, за "послідовну позицію щодо України та мирне врегулювання питання".