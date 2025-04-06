"Арсенал" — "Реал": де і коли дивитись чвертьфінал Ліги чемпіонів

Перша гра пройде в Англії

У вівторок, 8 квітня, англійський та іспанський гранди зіграють першу чвертьфінальну дуель у Лізі чемпіонів УЄФА сезону 2024/25. "Телеграф" проведе онлайн-трансляцію матчу "Арсенал" — "Реал".

У прямому етері в Україні гра "Арсенал" — "Реал" буде доступною для перегляду на медіаплатформі Megogo. Про це повідомляє "Телеграф".

Зустріч "Арсенал" — "Реал" пройде у Лондоні (Велика Британія) на стадіоні "Арсенал", початок поєдинку о 22:00 за київським часом. Пряма трансляція матчу буде доступна на Megogo за підписками: Спорт, Максимальна та MEGOPACK XL (вартість пробної – від 69 грн).

Нагадаємо, "Арсенал" зайняв 3-тє місце на основному етапі ЛЧ, "Реал" стала лише 11-м. В результаті Вершковим довелося грати в стиковому раунді проти "Манчестер Сіті", і Королівський клуб з легкістю пройшов Городян.

У 1/8 фіналу Ліги чемпіонів "Реал" у серії післяматчевих пенальті обіграв "Атлетіко", а "Арсенал" без проблем пройшов ПСВ. Додамо, що переможець дуелі "Арсенал" — "Реал" у півфіналі головного єврокубка зіграє з переможцем протистояння ПСЖ — "Астон Вілла".