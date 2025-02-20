"Хитра" ціль для ППО: що відомо про ракети "Калібр", якими обстрілюють Україну (фото, відео)

Крилаті ракети "Калібр" застосовувалися російськими військами з першого дня вторгнення Росії в Україну

Серед великої кількості різних типів ракет, які російські війська залучають до атак по Україні, є, зокрема, і "Калібри". Вони можуть маневрувати та летіти на низькій висоті, що робить їх складною ціллю для ППО. Однак навіть попри це захисники українського неба успішно збивали ці ракети.

За час повномасштабної війни в Україні ворог неодноразово застосовував цей вид озброєння як у масованих атаках, так і в одиночних. Один із наймасштабніших запусків за одну атаку — понад 85 "Калібрів". Що важливо, саме таку кількість збили ППО.

Застосування ракет "Калібр" Росією по Україні

2 січня 2024 року російськими військами була влаштована масована атака. У ній задіяли три ракети "Калібр". Вони були знищені силами ППО.

15 лютого 2024 року ворог влаштував масовану атаку по Україні та застосував, у тому числі дві ракети "Калібр". Їх збили.

6 квітня 2024 року росіяни здійснили комбіновану атаку і застосували 1 ракету "Калібр". Її знищили сили ППО.

27 червня під час нічної атаки Росія випустила 4 "Калібру" з північно-східної частини акваторії Чорного моря. ППО збили всі цілі.

8 липня 2024 року в ході комбінованої атаки росіяни використовували "Калібри". Зокрема, атакували столицю.

4 вересня противник атакував "Калібрами" Кривий Ріг.

17 листопада під час масованої атаки по Україні ворог застосовував також і "Калібри". Тоді українська ППО збила 85 "Калібрів" та X-101. Загалом було випущено 101 ракету.

13 грудня 2024 року росіяни завдали масованого удару по Україні, використавши 93 ракети, серед яких – крилаті ракети "Калібр".

15 січня 2025 року росіяни влаштували комбіновану атаку по Україні, в ході якої задіяли, зокрема, чотири ракети "Калібр". З них троє було знищено.

20 лютого 2025 року ворог атакував Харківщину балістикою та "Калібрами".

Зазначимо, що у цьому переліку перелічені далеко не всі атаки ракетами "Калібр" по Україні. Насправді за час повномасштабної війни в Україні їх було набагато більше.

Крилаті ракети "Калібр" застосовувалися російськими військами з першого дня вторгнення Росії в Україну. На початку вторгнення удари здебільшого завдавалися з кораблів і, ймовірно, підводних човнів ВМФ Росії, що знаходяться за межами зон поразки українського озброєння за ключовими цілями, такими як пункти управління та контролю, авіабази та батареї ППО, об’єкти критичної інфраструктури. Першого дня було запущено не менше 30 ракет, головною метою яких було ослаблення української оборони.

Особливості ракет "Калібр"

Ракети сімейства "Калібр" були створені на основі двох проєктів: розробленої протягом періоду з 1975 по 1984 рік у СМКЛ "Новатор" стратегічної ядерної крилатої ракети 3М10 з бойовим радіусом 2500 км та конкурсу протикорабельних ракет "Альфа" (ОКР). Це просто калька з американської крилатої ракети Tomahawk.

Вперше ракети представили в Московській області РФ 1993 року. Вони були розроблені для озброєння кораблів та підводних човнів. Призначення "Калібрів" — поразка наземних, морських, підводних та надводних цілей.

Ракета оснащена 450-кілограмовою фугасною бойовою частиною з опцією повітряного підриву. Крім того, є варіант з касетною бойовою частиною, укомплектованою осколковими, фугасними або кумулятивними елементами.

"Калібр" може летіти на відстань понад 1500 км, а головна небезпека цієї ракети — швидкість, що досягає 180-240 м/с.

Ця ракета йде на малих висотах та здатна маневрувати з урахуванням рельєфу місцевості. Це знижує ефективність роботи не лише українських систем протиповітряної оборони, а й ППО країн НАТО.

Вражати ворожі цілі "Калібри" можуть на різних відстанях — від 200 до 2500 кілометрів, але в експортних модифікаціях дальність обмежена до 300 кілометрів.

Технічні характеристики "Калібрів"

Довжина: 6,2 м

Діагональ: 0,53 м

Розмах крил: 2,43 м

Маса: 1 770 кг

Маса БЧ: 450 кг

Швидкість: 980 км/год

Дальність: <1 500 км

Крилаті ракети сімейства "Калібр" можуть бути запущені з різних пускових платформ. Зокрема, російські підводні човни: проєкту 877 "Палтус", проєкту 677 "Лада" class, проєкту 971 "Щука-Б", проєкту 885 "Ясень" та проєкту 955 "Борей".

Також ракетами сімейства Калібр озброєні російські військові кораблі: фрегати проєкту 22350, фрегати проєкту 11356 і ракетні кораблі проєкту 11661. Російські військові кораблі з меншим тоннажем, зокрема корвети проєкту 20385 0380 також є пусковими платформами для ракет.

Запуск "Калібру"

На озброєнні Росії є:

ракетні комплекси Калібр для озброєння підводних човнів;

ракетні комплекси для озброєння надводних бойових кораблів;

мобільні ракетні комплекси Калібр-М;

комплекси ракетної зброї авіаційного базування Калібр-А

Скільки у Росії залишилося "Калібрів"

У вересні 2024 року видання Forbes опублікувало статтю, в якій зазначило, що на озброєнні російських військ є 350 ракет "Калібр".

При цьому було зазначено, що ворог продовжує їх активно випускати. Щомісяця виробництво сягає 30-40 нових ракет цього.

До речі, у грудні 2022 року в офіційному Telegram-каналі Міністерства оборони Росії було опубліковано дивне повідомлення у вигляді картинки з написом. На ній відомство написало таке: "Калибры" не закончатся никогда".

При цьому вже через місяць до мережі злили звернення на ім’я генерального директора концерну "Алмаз-Антей" Яна Новікова, в якому йдеться про неможливість "виконати зобов’язання контракту з міноборони Росії на поточний рік". Йшлося про те, що ті самі хвалені та "нескінченні" ракети "Калібр" більше не можуть випускати в колишньому обсязі через недостатні запаси комплектуючих.

Ракета "Калібр"

Ціна запуску ракети "Калібр"

За даними Forbes, ракета "Калібр" коштує 6,5 мільйонів доларів.

При цьому деякі російські ЗМІ розповсюджують інформацію про те, що вартість такої ракети становить нібито 300 тисяч доларів.

Водночас сайт Defence Express пише, що Forbs не розкрив методологію оцінки вартості ракет. А єдина цифра, яка має відоме походження, "вартість" ракети "Калібр" 6,5 млн доларів за одиницю. За словами видання, джерелом цієї інформації, ймовірно, стали відомості про контракт РФ та Індії у 2006 році, згідно з яким 28 ракет Klub-S 3M-14E (експортна версія "Калібру") коштували 184 млн доларів. Тобто якраз виходить по 6,5 мільйонів доларів за одиницю.

Зазначається, що це загальна вартість контракту, в який закладено супутні послуги. Щобільше, це експортний контракт, у якому цінник залежить виключно від апетитів "Рособоронекспорту" та розміру відкатів для "інзамовника". Таким чином, насправді ракета може коштувати набагато дешевше.

Видання передбачає, що вартість цієї ракети може становити до 1 мільйона доларів.

Ракета "Калібр". Колаж: УНІАН

ППО проти ракет "Калібр"

Як уже було зазначено в розділі особливостей ракети, "Калібр" може летіти на низькій висоті і стає буквально непомітним для протиповітряної оборони.

Така здатність надає цій ракеті можливість маневрувати поблизу поверхні води або території, щоб уникнути виявлення та зниження ймовірності залучення протиповітряних оборонних систем.

При цьому системи протиповітряної оборони, що є в України, дозволяють збивати "Калібри". Робити це може як С-300, і ЗРК Patriot чи французька система SAMP/T.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, в чому особливості "невловимої" російської ракети "Кинджал", яку використовують для атак по Україні. Ці гіперзвукові ракети розроблялися в такий спосіб, щоб їх могла помітити система протиповітряної оборони. Пуск відбувається наступним чином: літак-носій (в основному МіГ-31К) розганяється до надзвукової швидкості й запускає ракету, потім вона повинна піднятися на певну висоту і розігнатися теж до гіперзвукової швидкості. До речі, Росія запускає ці ракети в Україні як під час масованих атак, так і під час одиночних. Фахівці кажуть, що на гіперзвук ракета "Кинджал" переходить вже на фінальному етапі польоту.

Що цікаво, за деякими оцінками, авіаційний ракетний комплекс "Кинджал" насправді не є гіперзвуковою зброєю, фактично являючи собою аеробалістичну ракету (балістичну ракету повітряного базування).

Також важливим моментом є той факт, що З повітряного простору Росії "Кинджал" може досягти території України за лічені хвилини — залежно від того, звідки було здійснено запуск і куди саме прямує ракета.