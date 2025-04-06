На стадіоні "Шахтаря" у Донецьку виріс ліс (фото)

Окупанти принесли на Донбас лише руйнування

11 років російської окупації призвели до спустошення не лише "Донбас Арени", а й інших спортивних споруд Донецька. У мережі з’явилися фото стадіону "Шахтар", де команда з однойменною назвою базувалася до 2004 року.

Знімки опублікував у telegram український блогер, журналіст та політичний оглядач Денис Казанський. Він зауважив, що за час окупації на спортивній арені виріс цілий ліс.

"Донецьк. Стадіон "Шахтар". Колись ми приходили сюди з друзями дивитися футбол…

За 11 років руського міра на стадіоні встиг вирости цілий ліс”, — написав Казанський.

Стадіон "Шахтар" у Донецьку

Довідка: Стадіон "Шахтар" — багатофункціональний стадіон у Донецьку.

Саме тут у жовтні 1995 року сталося вбивство впливового донецького авторитету, президента "Шахтаря" Ахатя Брагіна. Після його вбивства на стадіоні розташовувався радіоринок. У 2000 році об’єкт реконструювали та встановили індивідуальні пластикові сидіння, трибуни вміщали понад 30 000 осіб. "Шахтар" грав тут до 2004 року, після чого переїхав на РСК "Олімпійський".

Нагадаємо, "Шахтар" в останньому матчі розгромив "Верес" (3:0), команда йде на третьому місці в чемпіонаті України. Крім того, Гірники нещодавно вийшли до півфіналу Кубка України.